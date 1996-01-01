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Хабаровская "Балтика" поедет в Китай
В 2006 году пивоваренная компания "Балтика" планирует увеличить объем продаж и расширить дистрибуцию на территории Китая. Компания планирует начать поставки в Шанхай, Гонконг и в ряд провинций Южного и Центрального Китая. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными дистрибьюторами.
В среду правительственная делегация г. Шанхая в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург посетила завод ОАО "Пивоваренная компания "Балтика". Лидеры делегации высоко оценили качество пива "Балтика".
"Балтика" начала экспорт своей продукции на китайский рынок в сентябре 2004 года. По итогам 2005 года объем продаж в КНР составил более 600 тыс. условных бутылок пива (компания поставляет в Китай бочонки 5л, бутылки 0,33л и бутылки 0,5л). В планах компании на 2006 год - увеличить поставки на самый крупный пивной рынок более 1,5 млн бутылок.
"Балтика" - единственная российская пивоваренная компания, осуществляющая экспорт в Китай. В КНР большой потенциал роста для пивной индустрии. На данный момент потребление на душу населения составляет 22 литра на человека в год, тогда как в России - более 59 литров.
На данный момент "Балтика" осуществляет регулярные поставки в города Пекин и Тяньцзинь, в провинции Гирин, Гуандун, Ляонин, Хэйлунцзян и Шаньдун, в провинции Аньхой и Хэнань и др. Также "Балтика" регулярно и с успехом принимает участие в выставках и фестивалях, проходящих в КНР.
Компания экспортирует на рынок КНР все сорта бренда "Балтика". На китайском рынке продукция "Балтики" позиционируется в сегменте "суперпремиум" и распространяется в основном в ресторанах и барах. Стоимость одной бутылки "Балтика №3 Классическое" колеблется от 15 до 25 юаней ($1,8 до 3,0).
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