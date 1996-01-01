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В Интернет - без проводов
Мобильная связь за последние годы из элитной услуги превратилась в явление, без которого жизнь современного человека стала просто немыслима. Теперь же на очереди - беспроводной высокоскоростной доступ в Интернет.
В развитых странах беспроводной доступ в Интернет с помощью технологии Wi-Fi стал уже привычным. В России наиболее продвинутым городом является Москва, где создано более 300 беспроводных точек доступа, так называемых "хот спотов". Как правило, хот-споты организуются в гостиницах, ресторанах, кафе, аэропортах. Доступ в Интернет человек получает со своего ноутбука или карманного компьютера.
На Дальнем Востоке хот-спотов до сих пор не более двух десятков, причем почти все они были созданы в течение прошлого года. В основном точки доступа расположены в городах Приморского и Хабаровского краев.
Первой услуги Wi-Fi доступа в Интернет на территории Дальнего Востока начала предоставлять компания "Востоктелеком", еще осенью 2004 г. открывшая хот-спот в гостинице "Влад-Мотор-Инн". За первенцем последовали другие подобные проекты, и сейчас в активах "Востоктелекома" - десять хот спотов: один в Южно-Сахалинске, а остальные во Владивостоке. Любопытно, что стоимость доступа относительно невелика - 60-70 руб./час, тогда как прайс в платных точках доступа Москвы значительно выше - $8-10 в час.
Первый в Хабаровске хот-спот был открыт в краевой научной библиотеке весной прошлого года. Потом появились точки беспроводного доступа в гостиницах и публичный беспроводной доступ в Интернет в развлекательном центре "Красный" в Комсомольске-на-Амуре. Последний хот-спот интересен бесплатным доступом в Интернет - так же, как и в кафе Wonderfood во Владивостоке. Подобные бесплатные хот-споты сейчас открываются по всей стране в рамках проекта Яндекс-WiFi.
- В этом проекте компания "Яндекс" занимается организационной и рекламной поддержкой бесплатного беспроводного доступа в сеть, - сообщил "ЗР" руководитель пресс-службы компании "Яндекс" Михаил УШАКОВ. - Мы помогаем договориться владельцам общедоступных заведений с провайдерами интернет-услуг о хороших условиях подключения и обслуживания. Поэтому если говорить о Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре - эти города были выбраны не нами, просто именно здесь владельцы заведений решили стать участниками сети Яндекс.WiFi и предложили сотрудничество.
Как правило, в бесплатных хот-спотах нет ограничений по объему скачиваемого трафика, но есть ограничение по скорости. Клиентам выделяется канал шириной 256-512 Кбит/с. Поэтому если к точке доступа одновременно подключено более 10 пользователей, то скорость доступа в Интернет будет уже некомфортной.
- До сих пор в регионах очень высокие, по сравнению со столицей, цены на трафик. До тех пор, пока ситуация будет оставаться такой же, говорить о больших объемах появления хот-спотов сложно, - заметил Михаил Ушаков.
Но все это относится к точкам публичного доступа в Интернет. Однако беспроводной доступ при помощи Wi-Fi применяется и системными интеграторами - для соединения офисов, расположенных через дорогу, либо для подключения к локальной сети компьютеров в местах, где проблематична прокладка проводов.
- Уже сейчас спрос на Wi-Fi оборудование вполне ощутим, - сообщили "ЗР" в компьютерной компании DNS. - Если год назад беспроводные точки доступа и Wi-Fi адаптеры покупали единицами, то сейчас спрос стремительно растет. В основном беспроводное оборудование покупают в офисы, где по техническим причинам трудно организовать традиционную проводную локальную компьютерную сеть. Около трети покупателей - это владельцы ноутбуков. Хотя большинство моделей ноутбуков оборудованы встроенным адаптером Wi-Fi, в бюджетных моделях его часто нет.
Прогресс за последний год очевиден. Но если на Западе Wi-Fi претендует на звание очередного технологического хита, то у нас же публичным сетям Wi-Fi еще предстоит заинтересовать как потенциальных клиентов, так и крупных игроков телекоммуникационного рынка.
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