Негде жить

Приезжающие впервые на Дальний Восток люди удивляются высоким ценам на квартиры. Принято считать, что недвижимость в регионах стоит значительно дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге. А на самом деле цены на жилье в большинстве крупных городов России ненамного отличаются от московских. При этом доходы у нас значительно ниже столичных. Зато спрос превышает предложение.

По данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ, 60% жилых строений в российских городах старше 30 лет, и половина из них давно просится на слом. А нового, качественного жилья строится крайне мало. Для многих россиян воплотить в жизнь мечту о собственной квартире то же самое, что достучаться до небес. Остается лишь уповать на многочисленные государственные программы "доступного жилья".

На экономическом совете при губернаторе края директор ДальНИИ рынка при Минэкономразвития России, доктор экономических наук Вадим ЗАУСАЕВ заявил о необходимости активного строительства доступного жилья в Хабаровском крае. Подробнее о перспективах возведения такого жилья в нашем крае Вадим Заусаев рассказал в интервью "ЗР".

- Вадим Константинович, какую характеристику можно дать строительному комплексу края?

- Строительный комплекс Хабаровского края всегда являлся одним из самых крупных на Дальнем Востоке. Он выполнял не только краевые заказы, но и работал на весь регион. За годы рыночных преобразований объемы строительных работ существенно сократились, и только после дефолта 1998 г. отрасль начала оживать.

Сравнивая строительный комплекс Хабаровского края с наиболее крупными регионами Дальнего Востока, можно заметить, что по объемам работ он уступает только Республике Саха (Якутия), а если учесть ценовой фактор, то и превосходит ее. Более значимы в крае и объемы проектно-изыскательских работ, что говорит о высокой инженерной обеспеченности отрасли. В то же время по среднегодовой численности работников и производительности труда в строительных организациях Хабаровский и Приморский края существенно уступают Республике Саха (Якутия) и Амурской области.

Несмотря на преобладание частной формы собственности, Хабаровский край среди сравниваемых регионов имеет наибольшую долю строительных работ, выполняемую госпредприятиями.

Проигрывает Хабаровский край сопредельным регионам в жилищном строительстве. Например, в 2001 г. здесь было введено общей площади жилых домов в 2,7 раз меньше, чем в Республике Саха (Якутия), при большей численности населения в 1,5 раза. Особенно это касается строительства жилья на селе, привлечения личных накоплений и кредитов банков. Здесь отставание в 2003 г. против Республики Саха (Якутия) составило, соответственно, 5,9 и 4,5 раз, а Приморского края - 2,6 и 4,1 раз. В качестве положительного фактора можно отметить небольшое число зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве.

Факторный анализ показывает, что Хабаровский край находится в группе лидеров по производству строительных материалов, объемам проектно-изыскательских работ, и динамика их положительная. Замыкающие позиции края - по удельному весу домов, построенных за свой счет и с помощью кредитов, в общем вводе жилья.

- Как жилищное строительство Хабаровского края вписывается в систему экономических связей дальневосточного региона?

- Являясь составной частью более общей социохозяйственной системы Дальнего Востока, жилищное строительство Хабаровского края, не рассматривается вне складывающихся тенденций развития региона, имеющихся концептуальных проработок о его перспективе.

Включение страны в зону Азиатско-Тихоокеанского региона, куда перемещается доминанта общемирового развития, может осуществляться только посредством Дальнего Востока. Через него Россия в ближайшем будущем может с наибольшей эффективностью реализовывать импульс развития. Поэтому сохранение и приумножение социально-экономического потенциала ДВ отвечает долговременным интересам России. Однако с какими угодно производительными силами создать в регионе устойчивое хозяйство невозможно, особенно это актуально для зон непосредственного соприкосновения интересов России и сопредельных стран. В полном объеме производительные силы может реализовать только россиянин, связавший свою судьбу с этой землей. Следовательно, ключевым элементом долгосрочной стратегии развития ДВ является формирование на юге региона постоянного населения. Это не все, что нужно региону для устойчивого развития, но это первое, что ему нужно.

В наиболее сложном положении оказались северные территории Дальнего Востока. Наши социологические исследования 2002-2005 гг. показали, что здесь настроения на выезд очень высокие. Но по мере расселения с севера на юг они снижаются. В этой связи необходима и новая модель размещения производительных сил Дальнего Востока. К таковой можно отнести формирование локальных зон интенсивного развития как точек ускоренного роста, создание высокоукладной экономики. Имея несравненные преимущества в эффективности, они способны дать и импульс развития сопредельным территориям. В Хабаровском крае имеются возможности для формирования трех специализированных зон интенсивного развития.

Первая - город Хабаровск - как селитебный административно-политический центр Дальнего Востока, который одновременно будет являться местом комфортного и безопасного проживания дальневосточников, политической столицей России на ДВ, инновационным и торгово-транспортным логистическим центром региона.

Вторая зона - Комсомольский территориально-промышленный узел (г.г. Комсомольск-на-Амуре и Амурск, а также Солнечный район, объединенные техноэкополисом "КАС") - как высокотехнологическая промышленная агломерация, включающая уникальный социохозяйственный комплекс (богатейшие природные ресурсы, диверсифицированную экономику, высокотехнологические производства, достаточно мощный, сконцентрированный в производственной сфере научный потенциал).

И, наконец, Ванинско-Совгаванский промышленно-транспортный узел - как контактная структура интегрирования Дальнего Востока в АТР, формирование которого обусловлено уникальным географическим положением, пересечением морских, железнодорожных, автомобильных и авиационных транспортных путей, наличием существующих портовых мощностей и возможностей их значительного увеличения.

Политика жилищного строительства в Хабаровском крае должна учитывать передислокацию производительных сил, концентрацию населения в зонах интенсивного развития.

- Вадим Константинович, какова ключевая проблема жилищного строительства в крае?

- Это, в первую очередь, усиливающееся противоречие между низкими среднемесячными доходами жителей и высокой стоимостью квадратного метра жилья. Разрешение ее, как правило, связывается с ростом благосостояния населения. Однако в России рост доходов сопровождается не наращиванием предложения, а повышением цен.

Наиболее известной программой жилищного строительства, с которой связывает свои интересы большая часть населения, является ипотечное кредитование. Главными проблемами здесь являются низкие доходы жителей, высокие процентные ставки и первоначальный взнос. Поэтому совершенствование ипотеки должно идти в направлении решения этих проблем, ориентироваться на среднего жителя, расширять его возможности в получении и погашении кредита.

В последнее время назрела острая необходимость в разработке и реализации Федеральной программы "Формирование постоянного населения на юге Дальнего Востока". Подобный документ мог бы кардинально изменить состояние жилищного строительства в Хабаровском крае. Меняющееся в последнее время отношение правительства России к Дальнему Востоку, растущее стратегическое сотрудничество с Китаем и другими странами АТР позволяют оптимистично смотреть в этом направлении.

- Какие основные направления активизации строительства жилья в Хабаровском крае особенно актуальны сегодня?

- Прогнозные оценки показали необходимость существенного наращивания строительства жилья в Хабаровском крае. Это единственный фактор, способный сдержать рост цен. Предреформенное состояние стройкомплекса позволяло вводить ежегодно (1990 г.) до 804 тыс. кв. м общей площади жилья. В 1985 г. в строительстве края работало 89,9 тыс. чел., еще 17,7 тыс. чел. - в промышленности стройматериалов. В настоящее время картина кардинально изменилась. В 2003 г. в строительном комплексе работало, соответственно, 58,8 и 4 тыс. чел. Это говорит о существенном снижении производительности труда. До предела обострилась проблема кадров. Не случайно в отрасли широко используется иностранная рабочая сила.

Вместе с тем, в последнее время серьезные изменения идут в промышленности строительных материалов. Лидером здесь являются фирмы по производству пластиковых окон и дверей, а также алюминиевых конструкций производственного и бытового назначения. На первом этапе, используя привозные комплектующие, местные производители осуществляли только монтаж. В настоящее время практикуется на месте производство из завозных и местных материалов готовой продукции, в частности, из древесины с использованием передовых технологий (клееные изделия). Думается, что Хабаровск в будущем может стать крупным производителем регионального значения строительных материалов и конструкций, в частности, для каркасного и объемно-модульного жилищного строительства.

Медленнее идет процесс индустриализации собственно строительства. Здесь по-прежнему много ручного, низкопроизводительного труда, поэтому в ближайшие годы строительный комплекс края должен претерпеть качественные изменения. Необходимо техническое перевооружение производства. В строительство должны придти новые компании, способные кардинально повысить производительность труда, увеличить объемы производства, затормозить темпы роста себестоимости вводимого жилья. Они должны ориентировать не только и не столько на элитное строительство, а за счет роста объемов производства добиваться эффективности строительства жилья эконом-класса.

Наличие свободной территории вокруг Хабаровска позволяет развернуть масштабное малоэтажное строительство с использованием каркасных и объемно-модульных технологий. Именно такие дома должны стать "родовым гнездом" укоренившихся дальневосточников. Предприятия по изготовлению стройматериалов для малоэтажного домостроения могут быть построены очень быстро, а сырья для них - древесины - у нас пока достаточно. На рынок строительства жилья следует привлекать иностранные, в частности, китайские компании и рабочую силу. Однако здесь существуют социально-психологические проблемы. Поэтому необходима специальная региональная политика, регулирующая не только количественный, но и профессиональный состав привлекаемых иностранных рабочих.

В настоящий момент существуют значительные резервы снижения себестоимости строительства. Например, использование современных технологий малоэтажного строительства позволяет довести себестоимость 1 кв. м жилья до $320-400. Строительство домов с приусадебным участком, деревянным каркасом и парковкой на поверхности земли обходится более чем в два раза дешевле, нежели строительство многоэтажных жилых домов с лифтами, стальным и бетонным каркасом и многоэтажным гаражом.

И, конечно же, главным условием снижения темпов роста себестоимости и стоимости жилья является конкуренция. В качестве мер по развитию конкуренции в жилищном строительстве края следует рассмотреть привлечение иностранных инвесторов и строительных компаний, снижение административных барьеров для открытия строительного бизнеса.

Прогнозные расчеты показали, что складывающиеся тенденции на рынке жилья в Хабаровском крае позволяют только к 2015 г. существенно расширить доступность жилья. Но, к сожалению, это весьма отдаленная перспектива. Поэтому необходима господдержка и регулирование процессов, идущих на рынке жилья. Наиболее действенными мерами являются снижение процентных ставок по кредитам, материальное стимулирование рождаемости, проведение противозатратной политики в строительстве, позволяющей затормозить рост себестоимости и стоимости жилья.