"Лизу" зачитали до дыр

В декабре 2005 г. Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос на тему "Самые интересные культурные события 2005 г.". Участникам опроса предлагалось назвать самый интересный фильм, книгу, телепрограмму и журнал. Примечательно, что основной ответ на все 4 вопроса - "затрудняюсь ответить".

Пятерку самых интересных журналов 2005 г. (в% от числа ответивших на вопрос, затруднились ответить 44% респондентов) составили "Лиза" - 10, "За рулем" - 7, "Вокруг света" и "Cosmopolitan" - по 6, "Здоровье" - 4. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 128 населенных пунктах 46 регионов России. Статистическая погрешность опроса в пределах 3%.