Ипотека стала ближе к народу

В 2005 г. "ЗР" не раз обращался к теме ипотечного кредитования. Несомненно, в минувшем году ипотека сделала еще один шаг к заветной массовости. Вспомним основные тенденции последнего года.

В 2005 г. в России, и Приморье не исключение, возросло количество банков, предлагающих свои программы по ипотеке. Это провоцирует конкуренцию и неизбежно ведет (и уже привело) к улучшению условий ипотечного предложения - увеличивается срок кредита, снижается процентная ставка, уменьшается сумма первоначального взноса. Кстати, с начала 2006 г. ипотекой в Приморье займутся еще несколько банков.

"Положительной тенденцией 2005 г. считаю то, что банки стали предлагать потребителю собственные ипотечные программы, - комментирует Валентина РОГОВА, юрист компании "Биржа недвижимости". - Часто они довольно интересные и выгодно отличаются от федеральной по срокам оформления кредита, размеру процентных ставок и размеру единовременных расходов заемщика. В своих программах банки смягчили условия относительно набора документов, необходимых для предоставления кредита. Большинство банков отменили удостоверение договора у нотариуса. Прошедший год показал, с одной стороны, готовность банков работать по ипотеке, с другой - готовность людей брать кредиты на покупку жилья".

Если еще в 2004 г. специалисты говорили, что ипотека, изначально рассчитанная на средний класс, работает лишь на людей с солидными зарплатами, то сегодня можно говорить о том, что все встает на свои места и ипотечными программами начинают пользоваться те, на кого они изначально рассчитаны.

Вырос уровень информированности населения об ипотеке, и это изменило отношение к ней. Ипотека приобрела репутацию вполне реального варианта улучшения жилищных условий. Доверие к ипотеке со стороны граждан возросло. Показателем этого можно считать то, что стали пользоваться спросом ипотечные обмены.

Кроме того, граждане, заметив очевидную тенденцию по снижению процентных ставок выплаты кредита, вероятно, ожидали дальнейшего их уменьшения, собирая деньги на покупку, и, вполне возможно, вступят в ипотеку в скором времени, то есть в 2006 г.

В 2005 г. снизились ставки в целом по всем ипотечным программам. Сказывается, с одной стороны, конкуренция, с другой - увеличивающийся спрос. Даже банки, отличающиеся консервативным подходом, начали учитывать при выдаче кредита "серые" доходы.

В конце 2005 г. в Приморском крае сложилась следующая картина по условиям ипотечного кредитования. Средняя процентная ставка по возврату валютного кредита составляет 12,5%, рублевого - 15%, в отличие от порядка 20% в начале года. Максимальный срок предоставления кредита в различных банках варьируется от 3 до 27 лет, минимальный - 1 год. Размер кредита - от 70% до 85% от стоимости приобретаемого жилья.

С другой стороны, до массовости, к которой ипотека стремится, она пока не дошла. Главное препятствие на сегодня - размер процентов, под которые выдаются кредиты. Несмотря на то что они постепенно уменьшаются, психологический барьер в 10% годовых в рублях пока не преодолен. Основными препятствиями остаются: большой первоначальный взнос, теневые зарплаты и небольшие доходы основной части населения, нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также наличие определенных требований к объекту недвижимости, который выступает предметом залога.

Опять же, несмотря на все положительные тенденции, само жилье для приморцев доступнее не стало - слишком высока стоимость. При этом остается проблема ограниченного предложения доступного жилья.

И, конечно же, не будем забывать, что условия предоставления кредитов диктует рынок - государство не может заставить банки выдавать дешевые кредиты. Будет спрос - будут условия.

В качестве иллюстрации к одной из основных тенденций развития ипотечного кредитования - снижения ставки процента по кредиту - приводим таблицу, в которой указаны данные на начало и конец 2005 г.