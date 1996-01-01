Приморский ЛПК отличился

Лесопромышленный комплекс Приморья в 2005 г. выпустил товарной продукции на 6,4 млрд руб., что на 3% больше прошлогоднего уровня и на 19,5% выше плановых показателей краевой программы "Развитие ЛПК Приморского края на 2004-2010 гг.".

Как сообщили в управлении лесным комплексом администрации Приморского края, в прошлом году заготовлено 4 382 тыс. кубометров леса (рост 2%), 253 тыс. кубометров пиломатериалов (0,9%), 1 650 тысяч кубометров шпона (23%), 32 тыс. кубометров паркета (34%). Мебельные фабрики края выпустили продукции почти на 218 млн руб., что на 23% выше уровня прошлого года.