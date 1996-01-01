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Приморью до Дагестана далеко
Приморский край по-прежнему остается одним из самых дорогих регионов страны по стоимости нефтепродуктов. На начало января бензин и дизельное топливо в городе Владивостоке были примерно на 2,5 руб. дороже, чем в среднем по России.
Самые дешевые в России нефтепродукты можно купить в Дагестане. По данным Росстата, на 10 январе 2006 г. стоимость 1 литра бензина в Махачкале составляла в среднем 14,17 руб. (12,16 руб. - А-76, 15,07 руб. - АИ-92, 19,05 руб. - АИ-95), дизельного топлива - 16,09 руб.
Самые дорогие - в столице Корякского АО Палане. Бензин здесь стоит 26,2 руб., а дизельное топливо - 24,1 руб.
Владивосток в рейтинге самых дорогих столичных городов занимает 8 место среди 88 областных, краевых и республиканских центров. На 10 января стоимость 1 литра 76-бензина составляла 17 руб., АИ-92 - 19,39 руб., АИ-95 - 20,59 руб., дизельного топлива - 18,52 руб.
Причины дороговизны нефтепродуктов в Приморском крае хорошо известны. Это отсутствие собственного производства и высокие транспортные издержки. Однако даже несмотря на это, нефтепродукты во Владивостоке на начало январе были на несколько копеек ниже, чем в соседнем Хабаровске, в непосредственной близости от которого, как известно, находятся сразу два НПЗ (один в Хабаровске, а второй - в Комсомольке-на-Амуре).
Причины этого также очевидны - более высокая конкуренция между АЗС в городе Владивостоке.
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