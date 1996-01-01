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Рост регистраций недвижимости составил 11%
В конце минувшего года на заседании совета Главного управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю были подведены итоги работы его структурных подразделений в 2005 г. и поставлены задачи на 2006 г.
В ходе работы совета руководитель Главного управления Евгений РУСЕЦКИЙ отметил, что становление этой федеральной службы окончательно завершено, чему предшествовала большая и кропотливая работа всех ее сотрудников.
В целом в 2005 г. ГУ было совершено более 197 тыс. регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, что на 11% превышает аналогичный показатель 2004 г. (по г. Владивостоку рост составил 32%).
Был отмечен значительный объем работы, проделанный специалистами отдельных структурных подразделений ГУ, расположенных в муниципальных образованиях края, в частности Уссурийского, Находкинского, Артемовоского, начальники которых участвовали в работе совета. Например, Уссурийским отделом в 2005 г. осуществлено более 18,5 тыс. регистрационных действий.
По запросам и заявлениям граждан и представителей юридических лиц ГУ было предоставлено свыше 19,9 тыс. выписок и справок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Продолжалась работа по контролю и надзору в сфере адвокатуры и нотариата. В минувшем году специалистами ГУ проведены 37 проверок деятельности нотариусов (в т.ч. 1 проверка нотариуса государственной нотариальной конторы). Осуществлялся контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и ведется их реестр, в котором на конец года всего по Приморью было 206 человек. За 2005 г. отмечено 12 нарушений в деятельности арбитражных управляющих, один из которых был дисквалифицирован на 1 год.
В завершение работы совета Евгений Русецкий поставил перед коллективом ряд приоритетных задач, определенных директором Федеральной регистрационной службы Сергеем МОВЧАНОМ и связанных с обеспечением прав граждан на бесплатную приватизацию жилья, легализацией прав граждан на гаражи, садовые и дачные домики, обеспечением надлежащего контроля за соответствием деятельности политических партий, общественных объединений и религиозных организаций их уставным целям и др.
Об авторе. Павел ЧЕРНОВ, пресс-секретарь ГУ ФРС по Приморскому краю.
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