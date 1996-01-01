МВД в очереди на жилье

Глава МВД РФ Рашид НУРГАЛИЕВ на заседании Госдумы заявил, что 4 600 сотрудников органов внутренних дел ожидают получения жилищных сертификатов.

Р.Нургалиев подчеркнул, что вопрос обеспечения сотрудников МВЖ жильем является "крайне сложным и пока нерешенным".

По его словам, в прошлом году МВД выделило 460 жилищных сертификатов на сумму 343 млн руб. "Это значительно выше, чем в 2004 г., поскольку тогда сертификатов было выделено всего на 0,5 млн руб., заметил он.

Однако несмотря на очевидное увеличение таких ассигнований, потребности министерства кратно выше", - отметил он.