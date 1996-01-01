Риелторские дрожжи

Наверное, никто не станет спорить, что заниматься недвижимостью очень выгодно. Хотя и хлопотно. Дорогу специалисту-риелтору, который на сделках, можно сказать, собаку съел, ныне переходит неорганизованная в агентства и фирмы "поросль", предпочитающая класть в свой карман весь риелторский заработок и не делиться с "конторой", которая ее, эту "поросль", можно сказать, вырастила, выпестовала на свою голову и отпустила в "творческий полет".

Те же агенты по недвижимости, что остаются и работают в фирмах, нередко имеют свои тайные списки объектов, по которым работают на себя, а по "проблемным" объектам продолжают вкалывать на "общий котел". И порой складывается парадокс - агентство либо фирма месяцами не проводит ни одной сделки, а народ упорно ходит на работу, создавая в конторе деловую атмосферу своим одесским шумом да занимаясь мелочевкой: многомесячным оформлением документов, проверкой надежности сделок, риэлторскими справками и пр.

Сколько стоит фирменная услуга

В начале "славных дел" ничто не ограничивало возможности риелторских фирм хорошо подняться. Зная реальные цены на рынке в начале 90-х гг., на отдельных квартирах можно было сделать не то что 15-20% от их цены, но и 50-100% и более.

Находились деградирующие сограждане, которые готовы были "здесь" (например, во Владивостоке) продать, а "там" (в Партизанске или Большом Камне) купить квартиру с доплатой. И риелторской фирме ничего не стоило найти подходящий вариант, по которому продавец получал "себе на радость" несколько жалких тыс. "баксов", а фирма - всю остальную разницу. Какой она была? Допустим, при цене в $30 тыс. за трехкомнатную квартиру во Владивостоке до дефолта аналогичную в Шкотовском районе тогда можно было купить за $4-5 тыс. То есть вполне законно риелторская фирма на подобной сделке могла делать свои $20 тыс.

Сейчас рынок стал не тот. Разница в ценах стала меньше. Да и народ пошел грамотнее, начал разбираться, и теперь свое кровное жилье за бесценок не уступает, торгуется до бесконечности. Теперь считается очень неплохо, если риелторская фирма на сделке по продаже квартиры получила 10% от ее цены. В других случаях считается успешной работа по "западным стандартам", когда комиссионные фирмы составляют 6%.

Кстати, именно этот стандарт сравнительно недавно был взят за основу в работе по сделкам ГЖС по соглашению между Минобороны, Российской гильдией риелторов и Госстроем (Росстроем). Эти же 6% риелторские фирмы стараются включать в договора сотрудничества с ипотечными агентствами. То есть формально уровень их заработка определен. Что же касается "потолка", то он для этого рынка пока не ограничен.

Впрочем, крупные риелторские компании, имеющие "запас прочности" и работающие по крупным сделкам, позволяют себе снижать уровень комиссионных до 3-5%. Есть агентства недвижимости, предлагающие услуги и дешевле этого уровня, но они нередко "дробят" одну комплексную услугу на ряд мелких, и в конечном итоге стоимость обращения клиентов к ним обходится дороже.

Есть фирмы по работе с недвижимостью, имеющие договора с инвестиционно- строительными компаниями, по которым им причитается всего 1-3% от продажной стоимости объектов. При этом выгода застройщиков заключается в том, что они не тратятся на создание дополнительного отдела, его содержание и пр., а риелторов - в том, что они получают большой объем ликвидного товара, реализация которого даже под невысокий процент оказывается очень прибыльной.

Во Владивостоке инвестиционно-строительные компании реализуют новое жилье как сами, так и по договорам с риелторскими фирмами. В некоторых случаях ими создаются свои хозрасчетные риелторские отделы. При этом застройщики снимают с себя головную боль за продажи. Однако есть часть риелторов, которая уже обожглась на таком сотрудничестве. Отдельные инвесторы не выполняли своих обязательств перед ними и не выплачивали в конечном итоге честно заработанные деньги. В других случаях застройщики требовали продажи объектов по повышенным и малореальным ценам, штрафуя специалистов по недвижимости, если план продаж не выполнялся.

Фирмы или агентства по недвижимости работают на рынке затратнее, чем отдельный агент. И это можно понять: около $1 тыс. стоит ежемесячное содержание офиса без каких-то крупных единовременных затрат. Кроме того - расходы на рекламу, на содержание небольшого штата, в который входят исполнительный директор, бухгалтер, юрист, менеджеры и пр. Чтобы обеспечивать жизнеспособность агентства, сегодня требуется уже не одна сделка в полгода, как раньше, а не меньше трех в месяц.

Мелкие риелторские фирмы без звучного имени, солидной клиентской базы сегодня весьма неустойчивы - их существование полностью находится в руках нескольких агентов, которые довольно легко переходят из одной фирмы в другую, выбирая, где больше платят, где удачнее для них расположен офис, где приятнее для них общение с коллегами и пр. И всегда как запасной вариант - возможность работать индивидуально.

Много ли риелторские фирмы и отдельные риелторы зарабатывают во Владивостоке? Есть мнение, что только на продаже квартир - 500-600 млн руб. в год, то есть примерно $20 млн. И годовая выработка на одного риелтора, если допустить, что на этом рынке работают примерно шестьсот (примерно по одному на тысячу проживающих в городе) человек, составляет приблизительно 1 млн руб.

Однако реальная выработка на одного риелтора во Владивостоке может быть и выше, да и, соответственно, - доход риелторских фирм. Чаще фирмы работают не от процента по сделке по договорам с продавцами, а по тем суммам, которые сами "накидывают" на цену покупателя. Если выгода незначительна или чем-то не устраивает, то фирма отказывается работать с продавцом по объекту продажи.

В ряде случаев фирме удается заработать на одном клиенте дважды - и как на продавце одной квартиры, и как на покупателе другой. При этом разговор о подборе простого обмена с доплатой, как правило, в корне отвергается, предлагается исключительно обмен через куплю-продажу: таким образом фирма может заработать несравнимо больше.

Заработок агента - в его руках

Из той суммы, которую агент по недвижимости во Владивостоке приносит риелторской фирме, ему, как минимум, выплачивается 30% комиссионных. Это тому, который занимается в основном показами квартир и расклейкой объявлений. Более опытному специалисту, который способен работать самостоятельно и провести сделку от "А" до "Я", уровень вознаграждения доводится до 45-50%.

Много это или мало? Опять же прикидки показывают, что скромный агент по недвижимости, с разного рода приработками "по мелочи" во Владивостоке, зарабатывает от $1000 в месяц. Для опытных агентов сумма может составлять $1500-3000.

Но есть также и категория супер-агентов, для которых понятие "заработок" начинается от $5 тыс. в месяц. По их мнению, не заработать за год на одну квартиру для себя - это позорище. Понятно, что такой супер-агент, оторвавшись от фирмы, может сделать для себя за год и две квартиры. Конечно, если ему увлекателен этот "спорт". Некоторые из таких агентов являются инвесторами строительства нового жилья, на чем имеют дополнительный заработок от удачного вложения заработанных ими денег на рынке вторичного жилья.

Иногда вознаграждение риелтора не вписывается в обычные рамки. Например, в прошлом году во Владивостоке продавалась гостинка, которая долгое время была "под пломбой" и к тому же в ней был прописан ребенок, на выписку которого органы опеки долго не давали своего согласия. Сделка в конце концов состоялась. При этом риелторы нашли выход, не ущемляющий права ребенка. За сложность работы по этой сделке риелторы получили с клиента не $500, а в четыре раза больше.

В таком случае и процент риелторского вознаграждения в рамках фирмы может быть нестандартным, поскольку основная нагрузка на хлопоты приходится на конкретного исполнителя.

Перспективы впечатляющие

Чем привлекателен риелторский бизнес, так это полной гарантией, что в ближайшие годы он обязательно останется выгодным. Цены на рынке недвижимости растут опережающими инфляцию темпами. По этой причине фирме и специалистам по недвижимости достаточно удерживать свою нишу и продавать хотя бы тот же "физобъем" объектов, что и год-два тому назад - тогда приличный рост фирменных и личных доходов будет гарантирован.

Можно прикинуть, например, что при курсе на 24 декабря 2004 г. $1 - 27,83 руб., и 28,78 руб. - на 24 декабря 2005 г., подорожавшая за год на 30% квартира, на которой в конце 2004 г. можно было заработать $5 тыс., в конце 2005-го года могла принести $6286. И бог с ней, если она не продалась. В этом году ситуация с ростом цен повторится, и риелтор в ней нисколько не прогадает. Время пока работает на него. Ну где еще, спрашивается, в прошлом году можно было увеличить без каких-либо дополнительных усилий рост своей зарплаты на 26%?