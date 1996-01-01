Инвестиции в бетон

По мнению чиновников краевого министерства строительства и представителей местных производителей, которое было озвучено на расширенном заседании коллегии Минстроя, деньги должны работать в своем регионе. Для стройиндустрии Хабаровского края выгоднее развивать производство строительных материалов на месте, чем отдавать их "чужому дяде".

Но отрасль давит груз проблем. За последние два года стоимость основных строительных материалов, изделий и конструкций возросла в среднем на 49%. Это зачастую делает их неконкурентоспособными на рынке стройматериалов. Так, дверные и оконные блоки, кирпич и железобетонные конструкции или равны по цене, или дороже, чем сделанные в других регионах. И повинны в этом не только высокие энерго- и транспортные тарифы (на электроэнергию отпускные цены выросли на 40%, тарифы на железнодорожные перевозки - на 26%), но и недостаточная загрузка имеющихся производственных мощностей, высокая трудоемкость изделий. Сегодня практически все отделочные материалы, кроме сухих стройсмесей и водостойких красок, привозные. Так, ООО "Террако - Восток" (Хабаровск) выпускает широкую гамму водоэмульсионных и акриловых красок, ООО "Агвин" и ООО "Кварт" (Амурск) - сухие стройсмеси и краски.

- Сегодня в крае в состав промышленности строительных материалов входит 16 подотраслей, объединяющих в настоящее время около 200 предприятий, из них 87 крупных и средних предприятий с общей численностью работников более 8 тыс. человек, - сообщил первый заместитель министра строительства края Виктор ТИМЧЕНКО. - И чтобы решить задачи по "прорыву" отрасли, необходимо обеспечить рост выполнения основных изделий и конструкций для программы жилищного строительства до 2010 года при снижении себестоимости выпускаемой продукции, разработать привлекательные проекты с короткими сроками окупаемости для инвесторов.

Предприятиями отрасли разработан план мероприятий, который предполагает освоить до 2010 года 1,5 млрд руб. Сегодня все предприятия стройиндустрии Хабаровского края ведут работу по модернизации и обновлению основных фондов. За период с 2002 по 2004 год на эти цели было использовано 534,2 млн руб., в 2005 году - 521 млн руб.

Завершен подбор эффективной технологии по производству лицевого кирпича на кирпичном заводе №3 (Хабаровск). В этом году получено и реализовано 800 тыс. штук изделий. На следующий год планируется выпустить уже 1,5 млн штук. Также в 2006 году будут организованы работы по освоению кирпича с лицевой фактурой и окрашенных разнообразной цветовой гаммой. В нынешнем году в пос. Синда (Нанайский район) ООО "Национальная община "Амур" ввело в эксплуатацию завод по производству керамического кирпича мощностью 10,6 млн штук кирпичей в год, в пос. Виноградовка ООО "Норд Фолк" завершает строительство 1-й очереди технологической линии по выпуску керамического кирпича мощностью 15 млн штук.

Как отмечалось на коллегии, при разработке концепции развития промышленности строительных материалов и стройиндустрии на 2006-2010 гг. необходимо учитывать перспективы роста объемов строительства и структуры застройки, в особенности - жилья. Уже с 2003 года в крае началось изменение в конструкциях строительства жилых домов и офисных зданий. Анализ конструктивных решений жилых зданий, проведенный за последние два года, показал, что заказчики предпочитают более высокие здания - монолитно-каркасные (до 25 этажей). Сегодня в крае следующая структура застройки: крупнопанельные - 27,9%, монолитные и сборно-монолитные - 27,4%, кирпичные - 54,1%, из дерева - 7,5%. Прогнозный объем строительства до 2010 года составит 270,5 тыс. кв. м., в 1,5 раза больше, чем в 2004 году.

Учитывая тенденцию роста монолитного и сборно-монолитного домостроения к 2010 году необходимо увеличить объемы производства до 100 тыс. кубометров (на 118% больше к уровню 2005 года). Также требуется освоить выпуск высокопрочного товарного бетона для выполнения несущих конструкций и обеспечить производство кубовидного щебня в объеме до 10 тыс. кубометров.

- И с этим заданием, - заверил гендиректор ОАО "Корфовский каменный карьер" Дмитрий ЛЕВИН, - специалисты предприятия справятся. Тем более что мощности по выпуску кубовидного щебня рассчитаны на 30 тыс. кубометров. Был бы только спрос.

Главное, к чему к чему должна стремиться краевая промышленность строительных материалов и стройиндустрии, - повысить инвестиционную привлекательность, провести обновление основных фондов, обеспечить рациональное использование минеральных природных ресурсов, вовлекая в процесс производства отходы и вторичные ресурсы, обеспечить выпуск высококачественных материалов в объеме потребностей стройкомплекса края. И решить эти задачи можно лишь при условии снижения себестоимости выпускаемой продукции, внедрения сберегающих технологий.