Молочные реки, колбасные берега

Более 8 тыс. человек работают в пищевой отрасли края. В краевой бюджет за 11 месяцев 2005 года перечислено 1 млрд 302 млн руб. По итогам 2005 года будет перечислено налогов 1403 млн руб., или 100,9% от контрольных показателей, установленных на 2005 год, что составит 112,8% к 2004 году. Такие данные были озвучены на расширенном заседании правительства Хабаровского края министром пищевой промышленности и потребительского рынка края Сергеем ЛОПАТИНЫМ.

Доля прибыльно работающих предприятий в отрасли составляет 80%. В 2004 году получено 149 млн руб. балансовой прибыли, или 124,2% к 2003 году. За 2005 год по прогнозной оценке балансовая прибыль составит 160 млн руб., что на 7,4% выше 2004 года.

Рост выпуска цельномолочной продукции в 2004 году по молокоперерабатывающим предприятиям по сравнению с 2003 годом составил 14%, за 11 месяцев 2005 года к аналогичному периоду 2004 года - 12,5%. В 2005 году объем производства цельномолочной продукции составит 50,9 тыс. тонн, или на 12,6% больше, чем в 2004 году. Так, директор ОАО "Дакгомз" (Комсомольск-на-Амуре) Николай КУЗЬМЕНКО рассказал о развитии на предприятии выпуска лечебно-профилактической продукции. Для более эффективной работы недавно была создана дочерняя компания "Дакгомзздрав", которая будет заниматься этим направлением.

Ритмично работает пивобезалкогольная отрасль. Выпуск пива в 2004 году увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2003 годом, за 11 месяцев 2005 года к соответствующему периоду 2004 года - на 18,2%. Ожидаемый выпуск в 2005 году составит 24500 тыс. декалитров, или 118,6% к 2004 году.

В 2004-2005 годах инвестиции в техническое перевооружение предприятий составили 401 млн руб.

Предприятиями отрасли выпускается более 1150 наименований продукции, за 2004-2005 годы освоено 328 новых видов изделий. Свыше 20% выпускаемой продукции реализуется через собственную торговую сеть, которая насчитывает 306 предприятий. За 2005 год собственная торговая сеть увеличилась на 14 единиц.

Но есть в отрасли и проблемы. Мощности по выпуску колбасных изделий используются на 50,6%, по водке и ликеро-водочным изделиям - на 28,7%, маслу растительному - на 11%. Из-за недостаточности ресурсов отечественного сырья и отсутствия квот на ввоз импортного мяса мясоперерабатывающими предприятиями края в 2005 году к соответствующему периоду 2004 года снижено производство колбасных изделий на 14,7%. Из-за жесткой конкуренции по цене с завезенной продукцией сокращен выпуск водки и ликероводочных изделий на 13,9%, что повлекло снижение производства спирта на 22,4%. В связи с недопоставкой сои по заключенным договорам снижен объем выпуска масла растительного до 59,1%.

Как отметил Сергей Лопатин, отрасли необходимо увеличивать вклад в развитие экономики края, увеличивать налогооблагаемую базу, укреплять продовольственную безопасность, повышать эффективность производства.