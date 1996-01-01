В Хабаровске прошла ярмарка "Новогодний подарок - 2006"

Перед новогодними торжествами граждане спешат потратить свои накопления в надежде на праздничные скидки. Коммерсанты, соответственно, намерены поправить свои финансовые дела и распродать запасы. На вопрос, где в Хабаровске лучшее для этого место, есть традиционный ответ: в Легкоатлетическом манеже, на ярмарке "Новогодний подарок - 2006".

Это мероприятие стало уже традиционным. Около 200 участников практически со всей России заняли весь манеж. Перечень товаров огромен: это и всевозможные мясные деликатесы от хабаровских мясопереработчиков, и алкогольные изыски от Хабаровского ликеро-водочного завода и "Уссурийского бальзама", и свежая выпечка. Бикинский трикотаж, белорусский текстиль, китайские елки и елочные игрушки, посуда и бижутерия. На торговом месте магазина-салона "Кармашек" удалось обнаружить сувениры из Перу и Австралии, причем по приемлемым ценам. Из новых экспонентов можно отметить компанию "Рос Оружие Златоуст" и их большой стенд со всевозможным колюще-режущим инвентарем.

В этом, собственно и суть ярмарки: прийти и с удивлением обнаружить, что у нас, оказывается, немало предприятий, которые просто специализируются на проведении праздников, на торговле сувенирами, воздушными шарами и т.п. На этой выставке был представлен стенд агентства "10 королевство". Помимо стандартной услуги "украшение праздника шарами и гирляндами" оно предлагает и шоу-услуги: от проведения корпоративных вечеринок длительностью в 1,5-2 часа до полномасштабных концертов минимум на 5 часов.