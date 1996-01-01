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Охота за зелеными
В канун новогодних праздников хабаровская краевая лесоохрана встала на защиту дальневосточной тайги от браконьеров, которые не щадят ни хвойный молодняк, ни "взрослые" деревья, оставляя после себя в лесу только палки. Для охраны от противозаконных рубок по всему краю выставлено 40 лесных контрольно-пропускных пунктов (кордонов), созданы мобильные группы, где в рейдах совместно с работниками лесоохраны и лесхозов участвуют сотрудники правоохранительных органов. Акция по охране ели продлится до 30 декабря нынешнего года.
Елка в горшочке
- Населению вплоть до новогодних праздников перекрыт свободный доступ в тайгу, - сообщил начальник отдела охраны Агентства лесного хозяйства Василий РАБСКИЙ. - Сегодня в лес можно попасть только по специальному разрешению на вырубку елей.
ДосьеОбщая площадь лесного фонда Хабаровского края составляет около 74 млн гектаров, на территории региона действуют 45 лесхозов, в том числе один лесхоз-техникум - Вяземский.
В настоящий момент в пригородных лесхозах краевого центра практически не ведется заготовка елей для праздничной реализации населению. Только в трех из них, в Хабаровском, Хехцирском, ДВспецсемлесхозе, выданы разовые разрешения для социальных учреждений на приобретение или вырубку мелких партий древесины. К примеру, Христорождественскому храму было выдано разрешение на вырубку 11 елей. Места рубок в целях прореживания или улучшения санитарного состояния лесного массива определяют лесничие.
Заготовкой елей, основная часть которых реализуется в Хабаровске, занимаются в районе им. Лазо, а также в Вяземском и Нанайском районах. За зимний сезон 2004 года населению было отпущено около 40 тыс. штук хвойного молодняка. В 2005 году планируется заготовить столько же "зеленых красавиц". В среднем ель до двух метров будет стоить 110 руб., до 3-х метров - 145 руб., свыше - 280 руб. Вывозить дары тайги с лесных делян придется самостоятельно. Если захотел сам срубить ель, покупай разрешительный документ. Тогда, к примеру, на "корню" двухметровая ель уже обойдется покупателю в 20 руб.
В рамках эксперимента в этом году на базе питомника Вишневского лесничества специалисты-лесоводы ДВспецсемлесхоза из привозных семян вырастили в горшочках 1 тыс. саженцев голубой ели. Пока решили не реализовывать ели и оставить их на доращивание. На следующий год подросшие елочки отдадут на продажу. Отстоит такая елочка в горшочке новогодние праздники, затем ее можно будет вынести на балкон, а уж по весне высадить в открытый грунт. Инструкция по уходу и посадке саженца будет прилагаться.
- За незаконную рубку елей браконьерам грозит штраф от 555,8 до 2779 руб. в зависимости от категорий леса: первой группы, в заповеднике или в национальном парке. К штрафным санкциям за нанесенный ущерб лесному хозяйству плюсуется административное наказание: гражданам - в размере до 15 МРОТ (1500 руб.), юридическим лицам - до 300 МРОТ (30 тыс. руб.), - сообщила специалист отдела охраны агентства Наталья ГЕЛЕВСКАЯ.
Весь город в елках
В этом году в Хабаровске решением управлении торговли, питания и бытового обслуживания администрации города увеличено число торговых мест, где горожане смогут купить новогодние елки. Таких точек в краевом центре 68. Кроме этого, на каждом из рынков города выделены торговые площади, где любой желающий может приобрести хвойный молодняк или еловый лапник, которым можно украсить свое жилище.
В Центральном округе Хабаровска елки можно купить: на площади имени Блюхера; Уссурийском бульваре - ул. Шеронова, 50; улице Ленина в районе домов №№53, 72-74, 85, возле рынка на ул. Шеронова, а также в пер. Кадровом, 8 и на ул. Запарина, 8. Около всех магазинов "Ветеран", а также у муниципальных торговых комплексов "19-я школа", "68-я школа", "Ул. Руднева", "Привокзальная площадь", "Индустриальный поселок" будет размещено по несколько торговых точек.
В Железнодорожном округе продажа лесных красавиц организована в районе ул. Карла Маркса, 143; пр. 60-летия Октября - Большой Аэродром; ДОС-51; ул. Воровского - ул. Гагарина; ул. Матвеевской, 15а; пр. 60-летия Октября, 84. В Южном округе - возле рынков "Судоверфь", "Красная речка" и торгового ряда по ул. Кубяка, в пер. Трубном, на ул. Суворова, 24; ул. Королева, 12 и ул. Краснореченской, 11.
Двенадцать торговых мест определены в Северном округе: среди них остановки "Трехгорная", "Поворот спиртзавода" и "Стадион "Нефтяник"; возле магазинов "Маяк" и "Три толстяка".
Что же касается елочных украшений, то их уже можно купить в 60 торговых палатках, расположенных на улицах дальневосточной столицы. Только в центре Хабаровска - на улицах Муравьева-Амурского, Карла Маркса и Ленина - в 22 местах покупателем будут предложены гирлянды, яркая сверкающая мишура, игрушки и недорогие подарки к Новому году.
Сегодня к реализации пиротехнических изделий предъявляются особые требования: если хлопушки и бенгальские огни можно продавать в палатках на улице, то петарды, наборы для фейерверков и салютов - только в торговых центрах и магазинах, имеющих лицензии. Продажу пиротехники специалисты обещали строго контролировать и проводить регулярные проверки.
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