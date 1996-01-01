Уголь из Унгуна чистит воду в Южной Корее

Оригинальный вид продукции - древесный уголь из выбракованных стволов дубовой рощицы - начали выпускать на маленьком заводике за околицей села Унгун Ленинского района ЕАО.

Здесь в нескольких строениях установлены современные печи южнокорейского производства, на которых две обученные бригады местных жителей доводят древесину до состояния угля. Продукцию завод отправляет в основном в Сеул и частично в Хабаровск. Используется древесный уголь в медицинских препаратах для производства полимеров, в приборах, фильтрующих воду.