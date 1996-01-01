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Началось строительство второй очереди железнодорожного моста через Амур

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

У Хабаровска началось строительство второй очереди железнодорожного моста через Амур. Без излишней суеты и торжественных речей, в деловой обстановке, монтажники из Комсомольского мостоотряда (подразделение ОАО "Дальмостострой") установили на опорах на 30-метровой высоте над Амуром первую металлическую конструкцию весом в 16 тонн.

- Через два с половиной года мы планируем завершить строительство моста, - заявил зам. начальника Комсомольского мостоотряда Александр РЯБОКОНЬ. - Лишь бы не подкачали с финансированием.

Амурский мост является одним из наиболее узких мест Транссиба, и сегодня его пропускная способность не удовлетворяет потребностям грузоперевозок и составляет 92 пары поездов в сутки. Когда сдадут в эксплуатацию вторую очередь, этот показатель увеличится почти вдвое.

- После этого события работа по монтажу нового объекта силами специалистов мостоотряда будет вестись постоянно, другие подразделения ОАО "Дальмостострой" продолжат наземную сборку металлоконструкций, которые поступают из Улан-Удэ, для моста Транссиба длиной 2,6 км, - отметил гендиректор ОАО "Дальмостострой" Виталий ЛИСОВЫЙ.

Всего на возведение мостового перехода уйдет 20 тыс. тонн металла, стоимость сооружения составит около 4,5 млрд руб., сдача в эксплуатацию намечена на середину 2008 года. В первую очередь будет произведен монтаж пролетных строений, затем - кладка безбалластного дорожного полотна. И на завершающем этапе, перед сдачей в эксплуатацию, - покраска металлоконструкций железнодорожного моста. А вот строительство автоперехода откладывается надолго и выделено в отдельный проект. По прикидкам специалистов, это произойдет не раньше 2020 года.

Вторая колея над Амуром очень необходима железнодорожникам для пропуска все увеличивающегося грузопотока по Транссибу. Первый однопутный железнодорожный мост над Амуром был построен в 1916 году, в 1998 году его старые строения демонтировали, опоры были реконструированы, а на них установлены новые конструкции первой очереди моста. Примечательно, что строительство второй очереди удалось возобновить только после шестилетнего перерыва. Сейчас действует одна железнодорожная колея и автодорожная часть перехода.

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