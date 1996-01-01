Рыба дорожает

В новом году рыба резко подорожает. Причиной послужит запрет на поставки охлажденной рыбы из Норвегии, который Россельхознадзор ввел с 1 января 2006 года.

Норвежский импорт занимает почти половину российского рынка охлажденной рыбы. В итоге скачок цен до 20-30% неминуем, в том числе и на Дальнем Востоке. Официальной причиной введения запрета на импорт норвежской рыбы послужило обнаружение в норвежской рыбе повышенного содержания тяжелых металлов, опасных для человека. Россельхознадзор в настоящий момент проверяет эту информацию в отношении всей продукции рыболовной отрасли, поступившей в Россию из Норвегии. По словам главы Россельхознадзора Сергея ДАНКВЕРТА, в случае подтверждения информации не исключен запрет на ввоз всех рыбопродуктов из Норвегии.