У регистрационной службы юбилей

Системе государственной регистрации прав на недвижимость в Приморье - 10 лет. В соответствии с постановлением главы администрации г. Владивостока 26 декабря 1995 г. в структуре комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г.Владивостока был создан Центр государственной регистрации прав на недвижимое имущество на территории г. Владивостока, а 10 января 1996 г. им была осуществлена первая государственная регистрация права на объект недвижимости.

Данный факт можно назвать уникальным, поскольку таким образом еще за три года до принятия Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в Приморье первыми в стране начали создавать систему государственной регистрации прав на недвижимость.

Сегодня с уверенностью можно сказать: на территории Приморья система государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сложилась и доказала свою состоятельность. Ежемесячно Главным управлением совершается свыше 18,5 тыс. регистрационных действий, предоставляется свыше 3,5 тыс. выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. За период 1996-2005 гг. в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесено более миллиона записей о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, расположенное в Приморье.

Об авторе. Павел Чернов, пресс-служба ГУ ФРС по Приморскому краю.