Покровский рудник выбирает "Катерпиллар"

За 10 лет своей работы ОАО "Покровский рудник" прочно закрепилось в таблице лидеров российской золотодобычи, а также в первых строках новостей о золотодобывающих компаниях мира.

Коллектив Покровского рудника смог выйти на такие показатели благодаря упорному самоотверженному труду, а также желанию добиться поставленной цели. Главным акционером ОАО "Покровский рудник" является британская горнодобывающая компания "Питер Хамбро Майнинг" со 100%-ными российскими активами. ОАО "Покровский рудник" делает все, чтобы привлекать иностранный капитал в Россию, и он успешно работает в России и для России, создавая новые рабочие места, наращивая производственные мощности.

Большую часть вырученных денег "Питер Хамбро Майнинг" инвестирует в Приамурье. По словам генерального директора Покровского рудника Сергея ЕРМОЛЕНКО, средства постоянно вкладываются в развитие и расширение производства, приобретается современное оборудование, внедряются новые технологии. На ЗИФ используются уникальные очистные сооружения, улучшаются бытовые условия сотрудников. Для увеличения объемов производства в 2004 году предприятие пустило в строй третью секцию золотоизвлекательной фабрики, и теперь мощности по переработке руды на ЗИФ достигают 5,5-6 т золота в год.

Добыть такое количество золота не просто. Для этого крайне необходимо, чтобы производство было оснащено качественным высокопроизводительным оборудованием, которое не подведет в трудную минуту. Именно по этому в 2004 году было принято стратегическое решение обновления парка горного оборудования, которое при максимальной производительности давало бы минимальные эксплуатационные затраты. Приоритет был отдан давно зарекомендовавшему себя на рынке оборудованию марки "Катерпиллар". Сотрудничество ОАО "Покровский рудник" с корпорацией "Катерпиллар" и дилером данной компании на Дальнем Востоке - ООО "Амур Машинери энд Сервисес" началось с приобретения бульдозера марки "Катерпиллар" модели D9R. Затем были приобретены еще несколько бульдозеров разного класса. Обновился и экскаваторный парк. Буровые установки на Покровке также оснащены двигателями марки "Катерпиллар".

Выбор специалистов ОАО "Покровский рудник" пал на оборудование "Катерпиллар" не только из-за его известного качества и высокой производительности, важным аргументом стал и тот факт, что сервисные инженеры ООО "Амур Машинери энд Сервисес" обеспечивают всестороннюю техническую поддержку. Еще до передачи нового оборудования "Амур Машинери" проводит специальный курс обучения эксплуатации и обслуживанию машин марки "Катерпиллар" для операторов и механиков. Кроме того, компания "Амур Машинери" располагает мощной сервисной базой, включающей в себя сервисный центр, передвижные сервисные мастерские, квалифицированный технический персонал, насчитывающий уже более 40 человек, а также склад в Хабаровске с запасными частями на сумму около $1,5 млн. Специально обученные специалисты сервисного отдела компании способны в любых условиях произвести квалифицированное обслуживание оборудования "Катерпиллар" в кратчайшие сроки.

"Нам выгодно сотрудничество с теми фирмами, чья техника поможет обеспечить нам стабильную, бесперебойную работу и значительно снизить себестоимость добычи руды, - сказал в интервью корреспонденту "ДК" главный инженер УК "ПХМ" Валерий АЛЕКСЕЕВ. - Если говорить о возврате инвестиций, то он обеспечивается в том числе и за счет снижения стоимости грамма добываемого золота и перемещаемого кубометра руды. Добиться этого Покровскому руднику помогают надежная техника и сервисные специалисты "Амур Машинери", которые экономят для нас самый дорогой ресурс - время".