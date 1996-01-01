Nokia N70 - для умелых и... музыкальных

Недавно компания Nokia представила смартфон N70. Улучшенный дизайн - вот главное отличие Nokia N70 от предшественников. Сразу же обращают на себя внимание металлические части корпуса: из металла сделана вся лицевая вставка, а также окаймление обеих камер и навигационная кнопка. Хотелось бы отметить дизайнерский минус в сдвигаемой крышке, защищающей основную камеру. Крышка склонна к самопроизвольному открытию, если доставать смартфон из тесного кармана. Если уж делать сдвигающуюся крышку, то как в Sony Ericsson K750, утопленную в корпус для того, чтобы ее нельзя было случайно сдвинуть.

Клавиатура в Nokia N70 показалась не совсем удобной, особенно человеку с достаточно толстыми пальцами. Такое количество кнопок, размещенных на сравнительно маленькой площади и к тому же максимально смещенной вниз, не могло не сказаться на эргономике.

Для ускорения работы видоискателя камеры изображение во время съемки выводится на экран сильно сжатым, и потому кажется, что у камеры плохое качество. На самом деле после фиксации кадра качество снимка на порядок улучшается.

Основное назначение вспомогательной VGA-камеры, расположенной на лицевой панели, - видеофония в сетях 3G, но у нас 3G пока нет и в ближайшей перспективе не ожидается. Единственное на сегодняшний день применение вспомогательной камеры - съемка автопортретов.

Дисплей Nokia N70 с разрешением 176х208 точек, 262144 цветов. На солнце информация прекрасно читается, сочные цвета, ровная, четкая картинка.

Меню телефона почти полностью повторяет меню Nokia 6680/6681.

Стоит отметить, что Nokia продолжила выпуск смартфонов с автоматической настройкой MMS/GPRS. Иными словами, все, что надо сделать пользователю, - вставить SIM-карту, после чего телефон сам определит оператора и его настройки. Вам остается лишь отправлять/принимать мультимедийные послания и открывать интернет-страницы.

Полной неожиданностью стал новый разъем зарядного устройства. Он несильно изменился, просто уменьшился в диаметре. У Nokia разъемы не менялись с давних пор, можно сказать, это был единственный производитель сотовых телефонов, который мог похвастаться полной совместимостью по "зарядкам" для всех своих продуктов. Но, наверное, изменение разъема в сторону уменьшения сделано для выделения 70-го в новый, N-класс.

MP3-плеер в Nokia N70, так же, как и в Nokia 6680/6681, стереофонический, входящая в комплект гарнитура вполне адекватна по качеству. Правда, не может не огорчать отсутствие внешних кнопок управления МР3-плеера - все приходится делать через меню.

Радио сделано приложением Visual Radio. Предусмотрена память на 20 каналов.

Bluetooth нареканий не вызывает.

Так что модель Nokia N70 весьма функциональна, но у нее слегка непродумана эргономика. Цена на телефон достаточна высока, но она оправдана для тех, кто ценит не только внешний вид, но и возможности своего мобильного друга.