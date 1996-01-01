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Выжить в мегаполисе
В минувшую пятницу 16 декабря во Владивостоке в ресторане La Trattoria в рамках недели архитектуры и дизайна в Приморье прошел круглый стол "Улучшение среды обитания человека на Дальнем Востоке".
Организован этот "стол" был Дальневосточным объединением Союза архитекторов России (председатель Николай ПРОКУДИН) и Дальневосточным объединением дизайнеров (Марина КОЗИНЦЕВА). В его работе также принимал участие архитектор, докторант Токийского университета Мартин ГОМЕЗТАГЛ (мексиканец по национальности), занимающийся вопросами развития мегаполисов. Его доклад и послужил отправной точкой для ряда интересных суждений, высказанных мэтрами приморской архитектуры и дизайна в ходе полуторачасового обсуждения.
Было отмечено, что ответственность в совершенствовании городской среды сегодня во многом ложится на архитекторов. При этом огромную роль играют власти. Они должны правильно регулировать развитие городов и не упускать жизненно важные вопросы. Как, например, освоение подземных источников питьевой воды для Владивостока и Хабаровска - городов численностью свыше 500 тыс. человек.
В общем, состоялся очень откровенный разговор. К сожалению, представителей от власти на этот раз не было...
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