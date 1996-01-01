Пример "Хендэ" вдохновляет

На прошлой неделе стройкам Фрунзенского района Владивостока сильно повезло. Часть их с рабочим визитом посетили глава администрации Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ и его первый заместитель Николай КОРОЛЕВ.

Первой по маршруту стала стройплощадка рядом со спорткомплексом "Олимпиец". Ранее на этом месте в рамках проекта спорткомплекса предполагалось строительство гостиницы для спортсменов. Однако в 80-х, перед Олимпийскими играми в Сеуле, у страны и строителей не хватило ни сил, ни денег. Не было их и потом.

Года три назад нашлась смелая китайская фирма, которая изъявила готовность построить гостиницу. С нашей стороны ее поддержали компетентные люди, которые взялись помочь воплотить новый проект. Однако все завершилось на уровне подготовки площадки под строительство. За минувшее с тех пор время на этом месте было освоено 26 млн руб. и можно было бы продолжать строить дальше. Но недавно китайская компания пришла к выводу, что условия, в которые она поставлена сегодня, слишком невыгодны, и теперь стройплощадка пуста - ведутся переговоры о переуступке прав на строительство чего-либо на этом месте другой компании.

Владимир Николаев отметил, что в любом случае город "за копейки" этот участок земли никому отдавать не будет. Строительство должно вестись по "технологии "Хендэ", которая предусматривает очень высокий вклад застройщика в развитие городской инфраструктуры. В общем, китайскому инвестору дали понять, что еще возможен компромисс, а поэтому его представителям предложено заглянуть в администрацию, где должен состояться предметный разговор, вести который тут же было поручено Королеву.

Следующим объектом по пути объезда стал так еще и не выросший из земли торгово-ресторанный комплекс с западной стороны от стадиона "Динамо", прямо возле забора. Срок действия разрешения на его строительство заканчивается к Новому году. И, похоже что это разрешение не продлят.

Кто-то отметил, что объект ставится прямо на действующие теплосети, что просто недопустимо, потому что объект явно "капитален". Представительница застройщика попыталась робко возразить, сказав, что все согласования на это строительство имеются, аренда проплачена и пр. Однако спора не получилось.

Затем пошли "живые" объекты. Похоже, что посещением нового офисного центра на пр-те Красного знамени, 5 глава администрации города остался доволен, хотя и высказал замечание по благоустройству территории. Директор строящей этот комплекс компании ООО "Аттик-строй" Ксения СТЕРЛИКОВА пообещала, что в марте строительство этого объекта будет завершено. В плане благоустройства застройщик в дальнейшем построит многоуровневую стоянку напротив комплекса - между ним и железной дорогой.

Приятное впечатление оставило посещение строящегося здания ресторана ООО ВИП "Премьер" в районе дома № 83 по Океанскому проспекту. Ввести его предполагается в следующем году. При этом будет благоустроен примыкающий к нему крутой склон сопки и обновлена подпорная стена.

Объезд в полном составе посетил и замершую стройплощадку с другой стороны этого же жилого дома. В далеком прошлом на этом месте стояла небольшая деревянная церковь. Затем здесь же были гаражи и автостоянка. В 1990-х гг. была сделана несмелая попытка оживить в этом месте строительство и возвести торговый центр. К сожалению, она завершилась неудачей. Фундамент несостоявшегося объекта ныне уже взялся подлеском. Было отмечено, что эта стройплощадка сама по себе хороша и ее следует оживить. Вероятно, в ближайшее время вопрос, что будет на этом месте, решится.

В завершение объезда посещения был удостоен строящийся компанией "МИКО Партнеры" многоэтажный жилой дом по ул. Авроровской. Со временем в нем будут проживать примерно тысяча владивостокцев. Его общая площадь составит около 22 тыс. кв. м. Весь дом будет введен в эксплуатацию летом следующего года. Узнав, что покупки квартир в этом доме после банкротства "Примстройинвеста", строившего дом по соседству, стали не столь активны, как прежде, глава администрации города обещал помочь. Видимо, ему и объект, и работа строителей понравились.