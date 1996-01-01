20 лет в очереди

"Две трети россиян не удовлетворены своими жилищными условиями, каждая четвертая семья проживает в жилье, находящемся в плохом или очень плохом состоянии", - сказал заседании правительства РФ министр регионального развития Владимир ЯКОВЛЕВ.

"Мы должны констатировать, что в очереди на улучшение жилищных условий стоит порядка 4,5 млн семей. При этом, по 1,2 млн государство имеет установленные законом обязательства по обеспечению жильем", - сообщил министр. Он отметил, что время ожидания до получения жилья составляет 15-20 лет.