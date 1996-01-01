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10 тыс. за бутылку коньяка!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Новую линейку алкогольной продукции собираются осваивать в алкогольной компании Торговый Дом "Кристалл Восток". Речь идет об эксклюзивных коньяках, возраст которых насчитывает несколько сотен лет.

По словам генерального директора торгового дома Владимира ЗАГУМЕННОГО, "Кристалл Восток" готов поставлять под заказ коньяки французского коньячного дома "Шабан".

"Коньяки "Ришар Делисти" выдерживались с 1806-1865 гг., поэтому цена на них начинается от 10 тыс. евро. Естественно, что позволить себе купить такой алкоголь могут только богатые люди, но я уверен, что во Владивостоке они есть. Это направление не будет носить массовый характер ввиду высокой стоимости, но, на мой взгляд, рестораны и бары высокой категории могут проявить интерес к алкораритетам".

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