Вкус к драгоценностям

Вкус к выбору ювелирных украшений за три дня не приходит. Как, впрочем, и за три покупки. Он воспитывается в течение всей жизни и у владельцев несметных благ земных, и у тех, для кого каждое такое приобретение становится событием.

Платина, золото, серебро. Натуральные, драгоценные и полудрагоценные камни... Обо всем этом предлагают накануне новогодних праздников вспомнить ювелирные магазины Владивостока. О моде, вкусах и новогодних сюрпризах рассказала генеральный директор компании "Минерал-1" и хозяйка ювелирного магазина "Золотой ажур" Надежда ТКАЧЕНКО.

- Подбирая себе ювелирное украшение, каждая женщина создает новый образ прежде всего для себя. Вы проработали в этой сфере уже 15 лет. Что вы можете сказать о предпочтениях наших женщин?

- Сказать что-то определенное о ювелирных пристрастиях покупательниц Владивостока сложно. Акцент на цене, как правило, не делается. И дорогие, и весьма доступные по цене украшения покупают, ориентируясь, прежде всего, на какое- то внутреннее чутье: нравится - не нравится. Помогая с подбором украшений, мы всегда говорим так: "Главное, чтобы оно вас радовало долгие годы". Тогда все остаются довольными. Что же касается дизайна, то у нас в городе и, можно сказать, в России в целом люди тяготеют к классике.

- Разбираться в знаменитых марках, именах непрофессионалу сложно. Многие ли покупательницы действительно знают, чью продукцию хотели бы приобрести?

- Нет, они, скорее, опираются на интуитивное ощущение. Для любознательных расскажу, что сейчас в России доброй славой пользуются украшения Костромского ювелирного завода, "Русских самоцветов" (Санкт-Петербург), Московского ювелирного завода, Московского экспериментального завода, Красноярского ювелирного завода. Из громко звучащих в русском ювелирном деле имен стоит отметить марку Алексея Памельникова. Его работы, сделанные в единственном экземпляре, продаются на выставках в Париже, Лондоне, Вашингтоне, и цена у них соответствующая. Так что сделать заказ известному мастеру могут единицы, но это совсем не означает, что всем прочим следует ограничиться лишь ношением обручальных колец. Наши заводы предлагают богатейший выбор моделей. В основной массе их дизайн - калька с дизайнерских разработок европейских заводов ювелирных изделий плюс уникальная русская техника изготовления. Такие приемы, как ювелирная эмаль, роспись, скань, северная чернь, за рубежом не применяются именно из-за сложности технологии.

- У поляков есть поговорка: "без украшений женщина не одета". Разделяете ли вы это мнение?

- Скорее, да, чем нет. У настоящих женщин пусть не из золота, но из серебра или из мельхиора под каждый наряд есть свой комплект украшений. Опытный продавец, глядя на стиль одежды покупательницы, ее прическу, цвет глаз, может дать довольно точную рекомендацию. Мы все время учимся, следим за новинками, знакомимся с каталогами российских и зарубежных производителей. Таким образом, не только продаем красоту, но и воспитываем вкус покупателей. Ведь вкус к драгоценностям, это как вкус к самой жизни.

- Скоро Новый год, и пора поговорить о моде будущего сезона. Какие ювелирные украшения надеть на новогоднюю вечеринку?

- В этом году появились интересные плетения цепей и браслетов из многоцветного золота: белого, желтого, красного, зеленого, черного в одном изделии. Также модно сочетание разноцветных камней в одном изделии: бриллиантов, изумрудов, сапфиров, топазов, хризолитов.

В моде подвески-кулоны с натуральным камнем или просто из драгоценного металла. Их носят на цепочках, каучуковых шнурках, лентах органзы. Что же касается браслетов, то они могут быть и мягкие, и жесткие, и полужесткие. Их можно надевать до шести штук на руку. Актуальны бусы, короткие и длинные, с крупными и мелкими бусинами, из жемчуга и натурального камня, их носят в несколько ниток. Модны крупные и длинные серьги. Не забывайте и про украшения для ног в виде цепочки с подвеской. Ножка в красивой туфельке сама по себе притягивает внимание, а если на ней еще и оригинальное украшение - от нее просто невозможно отвести глаз!