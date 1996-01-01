Кипарис вместо елки

Какой же Новый год без елки?! Когда в доме появляется это замечательное дерево и свежий таинственный аромат наполняет все вокруг, приходит понимание того, что волшебного наступления Нового года ждать уже совсем недолго.

Встает вопрос, какую елочку выбрать для своего праздника? Живую или искусственную?

Живая елка

У живой елки, несомненно, есть свои плюсы и минусы. Ее "плюсы" в следующем:

- живая елка - это традиция, ее нежный терпкий аромат является неотъемлемой частью праздничной атмосферы;

- ель с корневой системой после праздника можно высадить на приусадебном участке. Однако "минусы" живой елки не менее весомы, чем плюсы;

- бесконечные иголки, которые нужно убирать после праздника;

- живая елка требует ухода, если вы хотите, чтобы она радовала вас не только на Новый год, но и на Рождество.

Если же вы остановили свой выбор на живой елке, то вам пригодятся наши советы по продлению ее красоты.

Если вы купили елку загодя - держите ее на холоде. Перед тем как внести в теплое помещение, подержите дерево несколько часов на балконе или на лоджии. Чтобы елка как можно дольше не осыпалась, рекомендуется устанавливать ее в ведро с влажным песком - это идеальный вариант. На ведро песка нужно добавить примерно литр воды. Елку нужно ставить таким образом, чтобы нижняя часть ствола была покрыта мокрым песком не менее чем на 20 см. И, наконец, можно просто обернуть ствол в месте среза влажной тряпкой, которую нужно периодически смачивать.

Какой бы вариант вы ни использовали, снизу ствол дерева необходимо на 8-10 см очистить от коры и остругать острым ножом, чтобы открыть свежие поры. Веточки елки можно время от времени опрыскивать из пульверизатора, это поможет деревцу подольше сохранить свежесть.

Искусственная елка

Как правило, именно искусственная елка становится спасением для тех, кто не согласен терпеть все прихоти живого дерева. Однако и у этого варианта есть свои недостатки и преимущества.

Плюсы:

- за ней не нужен столь трепетный уход, как за живой;

- после Нового года вам не придется устраивать генеральную уборку в квартире, избавляясь от вездесущих иголок;

- искусственное дерево экономически выгодно, его можно купить один раз, а живую ель приходится покупать каждый год;

- искусственная ель может быть самых разнообразных форм и цветов.

Теперь о минусах:

- самое главное, искусственная ель не пахнет, а какой Новый год без хвойного благоухания;

- ее нужно где-то хранить, что тем более непросто, если вы приобрели 2-метровую красавицу, а при плохом хранении ель деформируется.

И, наконец, есть еще один популярный вариант новогоднего дерева - кипарис. Ухаживать за ним довольно просто. Очевидный минус такой "елки" только один - за год вы привыкнете к своему растению.

Этот вариант отлично подойдет для поздравления коллег по работе и партнеров. Небольшие кипарисы в красочно упакованных горшочках, украшенные маленькими разноцветными шариками, станут отличным напоминанием подчиненным о том, что начальство их помнит и любит.