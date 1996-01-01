"Мобильный" имидж

Наступающие новогодние и рождественские праздники - отличный повод для того, чтобы приобрести себе или близкому человеку постоянного электронного спутника. Вы, конечно же, догадались, что разговор пойдет о мобильном телефоне.

Для самых красивых и стильных

Прежде всего подойдет новая линейка от Nokia "L'Amour Collection" - Nokia 7360, Nokia 7370 и Nokia 7380.В оформлении корпусов телефонов L'Amour Collection от Nokia применяются только натуральные материалы: кожа, стекло, керамика, бархат, ткань. Не потеряли актуальности и более ранние Fashion модели Nokia 7200, 7260, 7270, 7280. Не останется в стороне и модель 7610, зарекомендовавшая себя как очень "модная" трубка. Раскладушки Nokia 6060 и Sumsung X640 можно охарактеризовать так: просто, но стильно и со вкусом.

Трубка от другого производителя Motorolla RAZR V3 достаточно давно уже на рынке, но актуальности и стильности не потеряла и по сей день.

Стоит обязательно обратить внимание на новую VS линейку Panasonic, в которой воплощены практически все последние достижения производителей мобильных телефонов - 2- мегапиксельная камера, TFT- дисплей на 16 миллионов цветов и т.д. Также благодаря сменным панелям можно подбирать телефон под свой гардероб.

Стильная LG M4410 позиционируется также как модная имиджевая модель. Интересный дизайн этой раскладушки подчеркнет стильность своего владельца.

Samsung E-760 - это новая трубка, в дизайне которой чувствуется влияние восточной философии.

Очень лаконичная форма и хорошее внутреннее наполнение телефона не оставят вас равнодушными.

Форм-фактор-слайдер уже давно завоевал сердца многих, поэтому стоит обратить внимание на новинку от всё того же Samsung, а именно на модель D-600, которая пришла на смену D-500, порадовавшей в свое время любителей слайдеров.

Для "делового"

Бесспорно, флагман Nokia 8800 создан для настоящих ценителей качества и обладателей тонкого вкуса. В этой модели соединены одновременно простота и шик.

SonyEricsson K750, Siemens S65, Nokia 6230i, Nokia 3230 - строгий, лаконичный дизайн, средние габариты, прекрасное наполнение, что еще нужно деловому человеку.

Деловой леди может приглянуться раскладушка Samsung E-720 - ничего лишнего, небольшие габариты, строгий дизайн.

Для "продвинутых"

Для такой категории людей подходят смартфоны. Наиболее примечательные модели - это смартфоны SonyEricsson P910i, Z800, новый Nokia N70, Motorolla MPx220.

Если вы фанат музыки, обратите внимание на телефон SonyEricsson W800i. Это аппарат для настоящих меломанов.

Коммуникатор Nokia 9500 и смартфон 9300 позволят их обладателю быть в курсе самой важной и нужной информации.

Не стоит обходить вниманием и КПК с функциями телефона, тем более что в последнее время они становятся особенно популярными.