Главное - не ошибиться с размером

Счастья, здоровья, удачи и любви! Все это неплохо бы завернуть в шуршащую упаковку с бантиком. Ну, а если серьезно, то давайте обсудим, чем мы сможем обрадовать своих любимых на Новый год.

Практика показывает, что подарки женщинам нужно выбирать с особенной любовью и трепетом, а мужчинам лучше дарить вещи практичные и нужные в хозяйстве.

Что хотят мужчины...

Самые смелые или опытные предпочитают задавать вопросы в лоб. Но даже спросив о подарке напрямую, мы нередко слышим в ответ: "Откуда я знаю?! Решай сама!"

Мы решаем сами, пытаясь угодить нашим драгоценным половинам. Дареному коню, конечно, в зубы не смотрят. Но будет ли вам приятно, если этого самого коника поставят в угол пылиться или забросят далеко на шифоньер? Неприятно, а ведь вы так хотели устроить самый настоящий праздник для вашего любимого мужчины. Давайте попытаемся его устроить и при этом обойдемся без банальностей.

Все мужчины разные: одни с 12 лет мечтают о "наборе юного сантехника", другие - о шикарной женщине или хотя бы о трехдневном отдыхе на Маврикии (без нее). Мужчинам угодить трудно, но если этот мужчина - любимый, для него любой подарок, преподнесенный вами, станет дорогим.

Рассмотрим несколько вариантов подарков:

кошелек, портмоне, органайзер, ручка - милые (иногда очень дорогие) безделушки. Женщина не всегда уверена, на какую сумму следует покупать подарок мужчине, с которым она недавно познакомилась. В этом случае данные аксессуары будут идеальным подарком для вашего партнера.

Махровый халат - великолепный подарок для вашего любимого. Очутиться в объятиях махрового халата, согреться и совершить небольшой променад по квартире, а затем "одним движением руки" избавиться от него, чтобы завалиться в теплую постель - что может быть лучше?

Коллекция DVD, музыкальные компакт-диски - прекрасно подойдут для того, кто прожигает жизнь у экрана телевизора с бутылкой пива. Если ваш драгоценный большую часть своей жизни проводит за компьютером, музыкальные диски с его любимой музыкой будут напоминать ему о самых счастливых моментах его жизни..

Парфюмерия - такие подарки дарят только очень близким людям. Не всегда мужчинам нравятся те запахи, от которых в восторге женщины. Навязывать свое мнение в праздничный день нежелательно. Лучше поинтересуйтесь у него, каким запахам и ароматам он отдает предпочтение.

Бытовая техника (кофеварку, микроволновку, тостер) - для ленивых мужчин, избегающих общественных фаст-фудов.

Palm Pilot - что-то среднее между ноутбуком и карманной записной книжкой. Продвинутые мужчины очень любят новомодные электронные чудеса техники. Для делового человека такая вещь просто необходима.

Одежда - прекрасный подарок для тех представителей сильной половины человечества, которые знают все обо всем, но при этом забывают о том, как они выглядят. Их это просто не волнует, поэтому поволнуйтесь за них вы и приведите их в божеский вид, подарив теплый свитер, шарф или нижнее белье.

Билеты на концерт (в театр, на футбол, в цирк) - поверьте, такому подарку будет рад любой меломан, театрал, болельщик. Попасть на концерт его любимой группы или команды было пределом его мечтаний последние несколько дней. Вашей находчивости и смекалке можно только позавидовать.

Дорогие сигары или алкоголь - в таких подарках множество преимуществ: вы всегда можете поучаствовать в совместном распитии и раскуривании подаренных вещей. Постарайтесь не переборщить ни с тем, ни с другим. Если на поиски эксклюзивных вещей времени просто нет, купите хорошую бутылочку красного вина.

Что хотят женщины...

Способов осчастливить любимую превеликое множество, главное, не переборщить и не испортить ей настроение, подарив набор Clearasil (который насмерть стирает все прыщики) или дезодорант.

Многие женщины, бесспорно, предпочитают получать в подарок вещи практичные, например набор посуды Tefal или 33 блока любимых сигарет - все это вы сможете подарить в любой другой день, но только не в Новый год!

Цветы. Как бы банально это ни звучало - букет цветов был и остается самым лучшим подарком. Женщины тают при виде распустившихся бутонов таких банальных розочек или лилий. Если вы уже передарили своей драгоценной все возможные букеты, удивите ее пушистым кактусом или маленькой пальмой.

Нижнее белье. Дурной тон, скажете вы? Ничего подобного. Нет ни одной женщины, которой было бы неприятно или унизительно получить в подарок красивое белье.

Главное - не ошибиться с размером, потому что на второй поход в магазин вы определенно не решитесь! Будет лучше, если вы сами предложите своей подруге выбрать себе белье.

Одежда и аксессуары. Это может быть что угодно: дамская сумочка или деловой портфель, кожаный ремень или роскошный платок ручной работы, лаковые туфли или кроссовки, теплый шотландский свитер или шерстяной шарф, вечернее платье или спортивный костюм.

Возможно, ее шкафы ломятся от всего этого кожано-шерстяного изобилия, но ей будет приятно думать, что о состоянии ее здоровья и гардероба заботится не только она! Если на крупную покупку средств не хватает, очаруйте свою женщину оригинальным подсвечником!

Парфюм. Вкусы мужчин и женщин не совпадают. Тот запах, от которого у мужчин бегут мурашки по телу и кружится голова - может вызвать непредсказуемую реакцию у женщины. Так что уточните название любимых духов - и отправляйтесь в магазин.

Украшения. Если покупать ювелирные украшения у дорогих мастеров (Баккара, Каррера, Шепард, Картье, Тиффани) - вы рискуете не одной тысячей зеленых. Наши алмазы ничуть не хуже импортных, поэтому отправляйтесь с чистой совестью в ювелирный магазин и подыщите там что-нибудь менее экстремальное чем колечко от Картье.

Киберпродвинутые штучки. Это может быть все что угодно: от жидкокристаллического монитора до электронного переводчика. Девушкам нравится современный дизайн мобильных телефонов, цифровые плееры. Она давно мечтает сменить свой старенький компьютер на ноутбук. Так помогите ей в этом!

Итак, подарки могут быть разными, главное, чтобы это был сюрприз!