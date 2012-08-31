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Борис Кубай считает, что мощнейший супертайфун "Болавен" может пройти в Приморье не в полную силу

31 Августа 2012, 19:10 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа, ZRPRESS. Тайфун «BOLAVEN», уже обрушившийся на Японию, направляется к Корее.

О том, что будет происходить дальше, рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

- Борис Викторович, подтверждается ли гипотеза о северной траектории тайфуна?

- Давайте по порядку. Сегодня утром тайфун приблизился к южной части Желтого моря.Атмосферное давление в его центре составило 930 гПА, это очень низкое давление. По энергозапасам тайфун можно отнести к классу супертайфунов. Завтра вечером он ожидается над северной частью Желтого моря. Согласитесь, что это крайне опасное соседство. А если учесть сегодняшнее состояние рек в Приморском крае...

- Что показывают дальнейшие расчеты?

- Сегодня мы имеем возможность осуществить расчеты траектории тайфуна на основании самых современных численных моделей прогнозов, разработанных в России, Японии, США, Великобритании, Германию. Все они, как один, подтверждают наше первоначальное предположение, что тайфун, ускоряясь, будет перемещаться в направлении Хабаровска. При такой траектории тайфуна, очень сильные дожди в Приморье маловероятны, скорее всего они будут носить пятнистый характер с интенсивностью от небольших до сильных.

Самое неприятное, что может быть - это ветер во Владивостоке - от сильного штормового до ураганного. Следует опасаться поваленных деревьев, билбордов, ветхих строений и летающей кровли. Отдыхающим на наветренной стороне островов (южная сторона) рекомендуется сменить дислокацию.

- Насколько ожидаемые дожди смогут повлиять на непростую паводковую ситуацию?

- Прежде всего, наметившийся спад уровня рек может приостановиться, в ряде районов не исключен подъем до 1 метра. Нас беспокоит и то, что над территорией соседних провинций Хэйлунцзян может выпасть много осадков, на которые может среагировать река Раздольная.

- Существует ли вероятность, что тайфун повернет на Приморье?

- Существует. Мы такой вариант также просчитываем. У нас впереди еще сутки, за это время много может измениться. Будем настороже.

Между тем СМИ сообщают, что мощный тайфун "Болавен" с острова Окинава вышел на юг Восточно-Китайского моря. В течение суток он продолжит двигаться в северо-западном направлении со скоростью 20 км/час. Утром 28 августа тайфун выйдет на юг Желтого моря и начнет двигаться в северо-восточном направлении. При такой траектории основной удар стихии придется на северо-восточные провинции Китая, Хабаровский край и Амурскую область, где он вызовет обильные дожди с ураганным ветром.

И хотя Приморье окажется в стороне от тайфуна, здесь также ожидают сильные дожди и штормовой ветер. Так, по прогнозу синоптиков, 29 августа в Приморье ожидается сильный ветер до 18-23 м/с, на побережье и во Владивостоке до ураганного -30-35 м/с, а также умеренные и сильные дожди. Объявлено штормовое предупреждение.

Всем отдыхающим на море из-за ураганного ветра рекомендовано заблаговременно покинуть места отдыха. Улучшение погоды на юге Дальнего Востока наступит только 30 августа, когда тайфун обрушится на остров Сахалин, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств | Пресс-служба Примгидромета
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