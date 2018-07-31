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Экс-мэр Владивостока увидел на суде знакомые лица
Они вызвали у Игоря Пушкарёва восхищение
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях:
«Благодаря судебным заседаниям вижу своих товарищей, коллег, сотрудников администрации и других структур, с которыми мы уже более двух лет не встречались и не общались. Они приходят на заседания суда в качестве свидетелей. (Напомню: за отказ от дачи показаний предусмотрена уголовная ответственность).
Ещё больше утверждаюсь в ответственности и порядочности многих из них. И в профессионализме. То, как грамотно и уверенно они апеллируют к федеральным и региональным законам, муниципальным правовым актам, которыми регламентируется их деятельность, указывают на различные рабочие и процедурные нюансы, вызывает восхищение. Несмотря на то, что допрос - это не дружеская беседа, а, скорее, стрессовая ситуация.
Я слушаю их, вспоминаю рабочий процесс и в очередной раз убеждаюсь в том, что всё мы делали во благо Владивостока, правильно и по закону. Их свидетельские показания - тому подтверждение. В общем, в большинстве своём, для меня встречи со свидетелями в суде - это приятные встречи. Повод, конечно, не торт, как сейчас говорят, но я действительно многих рад видеть и слышать. Спасибо всем за объективность и стойкость».
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