Экс-мэр Владивостока увидел на суде знакомые лица

Они вызвали у Игоря Пушкарёва восхищение

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях:

«Благодаря судебным заседаниям вижу своих товарищей, коллег, сотрудников администрации и других структур, с которыми мы уже более двух лет не встречались и не общались. Они приходят на заседания суда в качестве свидетелей. (Напомню: за отказ от дачи показаний предусмотрена уголовная ответственность).

Ещё больше утверждаюсь в ответственности и порядочности многих из них. И в профессионализме. То, как грамотно и уверенно они апеллируют к федеральным и региональным законам, муниципальным правовым актам, которыми регламентируется их деятельность, указывают на различные рабочие и процедурные нюансы, вызывает восхищение. Несмотря на то, что допрос - это не дружеская беседа, а, скорее, стрессовая ситуация.

Я слушаю их, вспоминаю рабочий процесс и в очередной раз убеждаюсь в том, что всё мы делали во благо Владивостока, правильно и по закону. Их свидетельские показания - тому подтверждение. В общем, в большинстве своём, для меня встречи со свидетелями в суде - это приятные встречи. Повод, конечно, не торт, как сейчас говорят, но я действительно многих рад видеть и слышать. Спасибо всем за объективность и стойкость».