Во Владивостоке в тюремной больнице произошел пожар, погибло 4 человека

Причиной возгорания послужила неисправная электропроводка, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В воскресенье, 30 июля, в хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю произошло возгорание. На место незамедлительно были вызваны противопожарные расчеты МЧС, очаг возгорания ликвидирован, но в результате сильного задымления погибли 4 человека из числа осужденных, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю.

По данному происшествию СКР по Приморскому краю организовал доследственную проверку. Как сообщили в ведомстве, предварительно установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания. Четверо осужденных погибли от отравления угарным газом.

По сообщению Прокуратуры Приморского края, все погибшие находились в одной палате на четвертом этаже, процесс задымления усилился в результате того, что один из пациентов открыл входную дверь палаты.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС, прокуратуры, следственных органов.

Иван КРЫШАН