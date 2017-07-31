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Во Владивостоке в тюремной больнице произошел пожар, погибло 4 человека
Причиной возгорания послужила неисправная электропроводка, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В воскресенье, 30 июля, в хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю произошло возгорание. На место незамедлительно были вызваны противопожарные расчеты МЧС, очаг возгорания ликвидирован, но в результате сильного задымления погибли 4 человека из числа осужденных, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю.
По данному происшествию СКР по Приморскому краю организовал доследственную проверку. Как сообщили в ведомстве, предварительно установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания. Четверо осужденных погибли от отравления угарным газом.
По сообщению Прокуратуры Приморского края, все погибшие находились в одной палате на четвертом этаже, процесс задымления усилился в результате того, что один из пациентов открыл входную дверь палаты.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС, прокуратуры, следственных органов.
Иван КРЫШАН
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