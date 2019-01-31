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В деле экс-мэра Владивостока всплыло название известной международной компании
Похоже, дело приобретает международный размах
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. В нем он продолжил знакомить читателей с заключениями экспертов по делу.
«Как обещал, продолжаю рассказывать о результатах работы независимых экспертов и об исследованиях, которые они проводили на основании запроса адвокатов. На этот раз в суде выступала эксперт международной аудиторской компании «Моор Стивенс».
Целью задания было провести аудит группы компаний Востокцемент и выявить, какой экономический эффект получили предприятия, входящие в состав Востокцемента от сотрудничества с МУП «Дороги Владивостока»; установить, оплачивало ли реально МУП «Дороги Владивостока» завышенную цену продукции, сопоставить выявленные данные с данными поставок продукции по завышенным ценам, установленным экспертами РЦЦС; и выявить, с прибыли каких предприятий были выплачены дивиденды членам моей семьи (обвинение настаивает на том, что была получена сверхприбыль от МУПа, с которой и были выплачены дивиденды).
Экспертами были запрошены платежные документы предприятий и копии сверок из банков, товарно-транспортные накладные для подтверждения себестоимости, договоры, счета-фактуры, акты сверки и с покупателями и с поставщиками, акты сверки налоговой инспекции!, чтобы проверить доходы, выручку и себестоимость (прибыль облагается налогом, поэтому акты подтверждают и прибыль, и доходы и расход).
То есть работа проведена обширная и с обязательным учетом данных, предоставленных Федеральной налоговой службой о финансовой деятельности исследуемых предприятий компании Востокцемент.
В ходе исследования аудиторами выявлено, что размер чистой и бухгалтерской прибыли от продаж с 2008 по 2016 год по всем договорам с МУП «Дороги Владивостока» составил 127 миллионов. Это прибыль, которая была бы! реально получена при условии своевременной и полной оплаты МУП «Дороги Владивостока» по счетам долга.
К концу 2014 года задолженность МУПа перед Востокцементом составляла 884 миллиона. В 2016 году эта задолженность была прощена. Соответственно убыток от прощения долга составил 884 миллиона. Поэтому экономический эффект от операций между Востокцементом и МУПом за период с 2008 по 2016 годы - с учетом прощенной задолженности в целом по всем договорам - составил убыток в размере 757 миллионов рублей.
На вопрос, оплачивало ли МУП «Дороги Владивостока» завышенную цену продукции, анализ независимой экспертизы дал однозначный и ясный ответ, что во всех рассматриваемых отчетных периодах сумма задолженности МУПа перед Востокцементом существенно превышала сумму превышения цен, установленных экспертами РЦЦС (143 млн), кроме того, рассчитанная РЦЦС сумма дохода никак не подтверждена фактическими денежными потоками, она есть только на бумаге, а по факту предприятие Востокцемент её никогда не получало. Проще говоря, обогащения за счет повышения цен не было.
И ещё один важный вывод исследования независимый экспертизы даёт ответ на вопрос, от деятельности каких юридических лиц была получена чистая прибыль, которая стала источником для начисления дивидендов (компанией ООО «Парк Актив») членам моей семьи. Так вот: источником для перечисления дивидендов являлась чистая прибыль, не связанная с МУП «Дороги Владивостока», потому что опять же, расчётная бухгалтерская прибыль не была подтверждена фактическими денежными потоками. Источником выплаты дивидендов стала прибыль, полученная от иной деятельности ООО «Парк Актив», что документально подтверждено.
Надеюсь, что выводы независимой экспертизы «Моор Стивенс» - это ещё одна наша победа, ведь она дотошно, профессионально и аргументированно разоблачает фиктивные доводы обвинения о завышении цены на стройматериалы с целью получения выгоды.
И да, я уже не раз говорил, что нам нечего скрывать, и я, и компания «Востокцемент» готовы к любым проверкам и аудитам, потому что работаем честно и по закону».
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