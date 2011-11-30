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ГУ МЧС России по ПК: Выход на неокрепший лёд акватории Владивостока приводит к трагедии

30 Ноября 2011, 20:43 | Владивосток

На морских акваториях Приморского края продолжаются профилактические рейды спасателей и инспекторов государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), направленные на предотвращение происшествий, связанных с провалами людей под лёд. Основная задача спасателей и инспекторов это проведение разъяснительных бесед с рыболовами - любителями.

Так, в ходе патрулирования 30 ноября 2011 года акватории Амурского залива спасателями визуально наблюдались около 300 рыбаков-любителей, занимающихся подлёдным ловом. К сожалению, не все из граждан прислушиваются к советам спасателей и покидают ледовое поле.

Так, 27 ноября в 17 часов 32 минуты от оперативного дежурного Приморского края поступило сообщение о том, что в районе мыса Песчаный у поселка Береговой города Владивостока провалился под лед мужчина 1973 года рождения, который вышел на лёд для рыбной ловли.

В 17 часов 50 минут для осуществления поиска пропавшего вышел катер на воздушной подушке Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО «Хивус», с двумя спасателями на борту.

Прибыв на место происшествия, спасатели опросили жену пропавшего, ставшую очевидицей произошедшего, и определили район поиска.

В 19 часов 22 минуты тело мужчины было обнаружено и поднято на борт спасательного судна.

В 21 час 09 минут спасатели прибыли к месту постоянной дислокации, где и передали тело погибшего сотрудникам полиции.

Следует напомнить, что на территории Приморского края действует постановление Губернатора Приморского края от 24 апреля 1998 года № 196 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Приморском крае».

В соответствии с ним на водных объектах Приморского края запрещается:

- оборудование и эксплуатация ледовых переправ в случае отсутствия документов, разрешающих их оборудование, выдаваемых органами местного самоуправления, и документов, разрешающих их эксплуатацию, выдаваемых ГИМС и органами государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Приморскому краю;

- выезд на лед автотранспорта;

- купание в зимний период, периоды становления и вскрытия ледяного покрова в местах, не оборудованных для этих целей;

- выход людей на водные объекты в период становления и вскрытия ледяного покрова».

Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах Приморского края влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 500 до 1500 рублей;

- на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей;

- на юридических лиц - от 50000 до 80000 рублей.

Автор: Пресс-служба ГУ МЧС по ПК
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