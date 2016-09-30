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По факту смерти четырехлетнего ребенка в больнице Владивостока проводится следствие
30 Сентября 2016, 10:05 | Владивосток
Предварительно установлено, что смерть наступила в результате инфекции
1 сентября в реанимационном отделении одной из больниц Владивостока умер 4-летний ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организованна обязательная в таких случаях доследственная проверка.
По данным ведомства, предварительно установлено, что смерть наступила в результате инфекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Автор: Юрий Рогов
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