По факту смерти четырехлетнего ребенка в больнице Владивостока проводится следствие

Предварительно установлено, что смерть наступила в результате инфекции

1 сентября в реанимационном отделении одной из больниц Владивостока умер 4-летний ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организованна обязательная в таких случаях доследственная проверка.

По данным ведомства, предварительно установлено, что смерть наступила в результате инфекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Газета «Золотой Рог», Владивосток