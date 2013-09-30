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Во Владивостоке популярная турбаза незаконно захватила землю

30 Сентября 2013, 12:55 | Владивосток

Самовольное занятие земельного участка и объекта недвижимости на о. Русском во Владивостоке потребовало вмешательства прокуратуры.

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока проведена проверка по обращению проректора по развитию кампуса ДВФУ о самовольном занятии администрацией базы отдых «Иванцево» земельного участка и объекта недвижимости в районе мыса Иванцова на о. Русском, сообщила ZRPRESS.Ru Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

Совместно с представителями ФГА ОУВПО «Дальневосточный федеральный университет» и Управления градостроительства и архитектуры г. Владивостока работниками прокуратуры проведено обследование территории, на которой располагается база отдыха «Иванцево» (ООО «Альберт»).  

Установлено, что указанная база отдыха расположена на территории земельного участка, который является собственностью Российской Федерации. В границах указанного земельного участка и на его территории расположено гидротехническое сооружение - бетонированный гидроспуск, также являющийся собственностью Российской Федерации на основании Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 года № 3020-1. 

Деятельность базы обеспечивается путем размещения на территории указанного гидротехнического сооружения и земельного участка ряда стационарных объектов - металлических контейнеров, приспособленных для проживания людей, магазина. Между тем уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации, Приморского края и Владивостокского городского округа данный земельный участок обществу с ограниченной ответственностью «Альберт» не передавался. 

Кроме этого, обществом были приняты меры к ограничению беспрепятственного доступа третьих лиц на территорию самовольно занятого земельного участка: въезд на территорию базы оборудован заграждением, за проезд и размещение туристических палаток взималась плата.  

При этом через самовольно занимаемую ООО «Альберт» территорию проходит единственная дорога к островам Энгельма и Лаврова, который является популярным туристическим маршрутом.  

В связи с выявленными нарушениями 26 сентября 2013 г. в отношении ООО «Альберт» и его директора прокурором района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ (самовольный захват земельного участка). 

Кроме этого, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ООО «Альберт» обязанности освободить незаконно занятый земельный участок.   

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре района.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги: ДВФУ  о.Русский  прокуратура 






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Комментарии

  • Посевдо16:25, 30.09.2013#

    "проходит единственная дорога к островам Энгельма и Лаврова, который является популярным туристическим маршрутом. "Воникают два вопроса:1 - что это за дорога такая, на острова, вброд что ли?2 - если острова два, то тогда почему "который", а не "которые"?

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