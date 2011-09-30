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Присяжные оправдали подсудимых по делу об аварии на АПЛ "Нерпа"
На субмарине "Нерпа" 8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний в Японском море несанкционированно сработала система пожаротушения, и в отсеки стала поступать смесь фреона и тетрахлорэтилена. Всего на борту АПЛ находились 208 человек, в результате аварии погибли 20 человек, еще 21 человек был госпитализирован с отравлением.
Обвинение по делу об аварии следственные органы предъявили командиру "Нерпы" Дмитрию Лаврентьеву и трюмному машинисту - старшине Дмитрию Гробову.
Если присяжные выносят оправдательный вердикт, то приговор не может быть обвинительным.
"Прокуратура ТОФ не согласна с вердиктом присяжных и будет обжаловать в кассационном порядке", - прокомментировал решение присяжных прокурор ТОФ Сергей Коломиец.
К ЧП привело несанкционированное включение системы экстренного пожаротушения - вместо маловредного фреона главным компонентом огнегасителя оказался ядовитый тетрахлорэтилен.
"Присяжные не признали факт подачи огнегосящей смеси в отсеки АПЛ. Это странно, так как факт был", - сообщил также прокурор.
Лаврентьеву вменялась часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Гробову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей смерти двум и более лицам). Следствие также обвиняло Гробова в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности двум членам сдаточной команды вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ). За наиболее тяжкое из преступлений закон предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Тихоокеанский флотский суд начал рассматривать это дело в конце июня, заседания проходили в закрытом режиме.
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