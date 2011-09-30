Присяжные оправдали подсудимых по делу об аварии на АПЛ "Нерпа"

Коллегия присяжных 30 сентября оправдала подсудимых по делу об аварии на подводной лодке "Нерпа", произошедшей в 2008 году во время ходовых испытаний в Японском море, в результате которой погибли 20 человек, сообщил журналистам адвокат фигуранта дела командира подлодки Сергей Бондарь, пишут РИА Новости.

На субмарине "Нерпа" 8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний в Японском море несанкционированно сработала система пожаротушения, и в отсеки стала поступать смесь фреона и тетрахлорэтилена. Всего на борту АПЛ находились 208 человек, в результате аварии погибли 20 человек, еще 21 человек был госпитализирован с отравлением.

Обвинение по делу об аварии следственные органы предъявили командиру "Нерпы" Дмитрию Лаврентьеву и трюмному машинисту - старшине Дмитрию Гробову.

Если присяжные выносят оправдательный вердикт, то приговор не может быть обвинительным.

"Прокуратура ТОФ не согласна с вердиктом присяжных и будет обжаловать в кассационном порядке", - прокомментировал решение присяжных прокурор ТОФ Сергей Коломиец.

К ЧП привело несанкционированное включение системы экстренного пожаротушения - вместо маловредного фреона главным компонентом огнегасителя оказался ядовитый тетрахлорэтилен.

"Присяжные не признали факт подачи огнегосящей смеси в отсеки АПЛ. Это странно, так как факт был", - сообщил также прокурор.

Лаврентьеву вменялась часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Гробову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей смерти двум и более лицам). Следствие также обвиняло Гробова в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности двум членам сдаточной команды вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ). За наиболее тяжкое из преступлений закон предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Тихоокеанский флотский суд начал рассматривать это дело в конце июня, заседания проходили в закрытом режиме.