У самолета, летевшего из Владивостока в Москву, оказался неисправен генератор двигателя

«Боинг» авиакомпании» «ВИМ-Авиа» совершил экстренную посадку в Братске

Пассажиры «Боинга-757» авиакомпании «ВИМ-Авиа», совершившего в понедельник вечером экстренную посадку в аэропорту Братска (Иркутская область), сегодня утром вылетели в Московский аэропорт «Домодедово» на резервном самолете.

Самолет, следовавший по маршруту Владивосток - Москва, после обнаружения неисправности генератора одного из двигателей, совершил посадку в ближайшем аэропорту по карте полета в 13:18 московского времени. На борту находились 88 пассажиров и 10 членов экипажа. На ночь они были размещены в гостиницах Братска.

«ВИМ-Авиа» направила в Братск резервный борт. В 1:45 московского времени 30 августа резервный самолет вылетел в Москву с пассажирами прерванного рейса.

Неисправность основного «Боинга» была устранена на месте. В 04:22 московского времени он также вылетел в Москву.

Газета «Золотой Рог», Владивосток