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Разговоры владивостокских пенсионеров о политике чреваты ножевыми ранениями
22 августа в Доме ветеранов по ул. Маковского пенсионеры, проживающие в пансионате, получили пенсию. По многолетней традиции такой день пожилые люди всегда втайне от медицинского персонала отмечали за бутылочкой спиртного.
Вечером двое мужчин в своей комнате накрыли стол… Под конец ужина разговор перешел в политические дебаты, а потом в спор и драку. Один из пенсионеров не смог стерпеть критику в отношении его политических взглядов, схватил со стола кухонный нож и нанес своему оппоненту несколько проникающих ранений в живот. С тяжелыми травмами 60-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 1 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
«ЗОЛОТОЙ РОГ».
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