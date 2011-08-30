Суд отказал обманутым пайщикам Кредитного союза «Родина»

Вкладчики приморского кредитного кооператива «Родина» вот уж два года пытаются добиться возврата потерянных средств.

16 ноября 2010 года по результатам процедуры наблюдения Арбитражным судом Приморского края была введена процедура конкурсного управления в КПК «Кредитный союз «Родина».

«Подайте бывшему депутату Государственной думы»

Говорят, что в бизнесе друзей не бывает. Как только речь заходит о деньгах, а в кредитном кооперативе «Родина» «крутились» сотни миллионов рублей, сразу можно забыть о порядочности. Именно на это обстоятельство кивают неофициальные источники «ЗР», чиновники администраций разных уровней и депутаты, которые слегка «погорели» на дружбе с главой и создателем Кредитного союза «Родина» Галиной ЯШЕНКОВОЙ.

Публичные личности заходят в кредитный кооператив часто не для того, чтобы вложить средства, а чтобы перехватить десяток-другой миллионов - на бизнес какой, побочный, или постройку хором каменных. Большая плотность чиновников и крупных бизнесменов в кредитном кооперативе - сегодня верный шанс наткнуться на финансовый подвох. Финансовая ответственность обходит их стороной, т.к. все имущество записано на жен, детей, братьев и сестер.

Кстати, с Галиной Яшенковой, директором КПК «Кредитный союз «Родина», случилась аналогичная история: ее недвижимое имущество записано на сына и дочь, в том числе квартиры в Балашихе, в Подмосковье. В ходе судебного производства удалось изъять лишь один из земельных участков под Уссурийском, он также должен был отойти в собственность сына Галины Федоровны. Не успела оформить. Один из земельных участков под Владивостоком Яшенкова взяла в залог за выдачу кредита из денег пайщиков, однако в последствие перевела залоговое имущество на себя лично. Перейдет ли он обманутым пайщикам, неизвестно.

Подозрения о том, что не все так спокойной в «датском королевстве», появились у ряда пайщиков 4 года тому назад. Вложив по 2 млн руб. в кооператив в качестве вклада, они попытались получить обратно 300 тыс. руб., но три месяца к ряду слышали отказ: подождите. Это навеяло сомнения. Предложения директору кооператива вместе разобраться с финансовыми путами, в которые, видимо, уже тогда попала хозяйка, она не приняла.

Круговая порука

«Если бы тогда мы повели бы себя как рядовые вкладчики и потребовали сиюминутного возврата денег, более 500 пайщиков кредитного кооператива смогли бы вернуть куда большую сумму», - с горечью признают бывшие соратники Яшенковой.

Сегодня среди 245 обратившихся за паями будут делить 8 млн руб. - это все, что смог найти кредитный кооператив после доблестной деятельности своего руководителя. Между тем суммарный размер требований кредиторов кооператива на 26 марта 2011 г. составляет 155 936 646, 8 руб. В ряду ожидающих пеней и штрафов – и Федеральная налоговая служба.

Кстати, именно желанием избежать чрезмерного налогообложения объясняют некоторые пайщики поведение создателя кооператива, которая не регистрировала в бухучете некоторые взносы и займы. Понятно, что к такой налоговой «оптимизации» члены кооператива относились с пониманием. Многочисленные пайщики «Родины» были солидными бизнесменами или, повторим, чиновниками, поэтому бурю поднимать не стали - временные проблемы могут быть у каждого. А получилось: экономили копейки, обнесли их на миллионы.

Анализ всей финансовой деятельности кооператива «Родина» показал, что руководитель выдавала особо приближенным пайщикам или тем, кого можно рассматривать под маркой «лжепайщиков», огромные суммы, а договоры займа попросту не заключала. Долги же списывала на клиентов, имеющих в кооперативе минимальные вклады, а то и вовсе на тех, кто давно не числился в списке членов кооператива.

Так, в первом полугодии 2009 г., как показывают бухгалтерские проводки, было списано 21 млн руб. по 225 договорам с целевого фонда и 3 млн руб. с резервного фонда кооператива. По заключению аудиторов, таким образом деньги выводились из оборота кооператива.

Пайщики ставят свечки

Излишне говорить о том, что, оформляя «мертвым душам» займы, скажем, на 2 млн руб., руководитель кооператива тут же записывала такую сумму как взнос на свое имя. Вывод аудиторской проверки: «Многие кассовые операции КПК «Кредитного союза «Родина» не имеют реальных хозяйственных операций».

Проведенная инвентаризация уже после краха установила отсутствие многих документов за последние три года и изъятие абсолютно всех документов за предыдущие 10 лет. Оказалось изъято абсолютное большинство договоров займов, главным образом, на значительные суммы, но выяснилось, что сама Яшенкова регулярно получала из кассы кооператива займы для личных нужд, которые затем и погашала за счет средств кооператива. Например, в 1999 и 2010 гг., согласно бухгалтерской отчетности, ею было получено 14,7 млн руб.

Похоже, Галина Яшенкова воспользовалась доверием даже своего бухгалтера, подкладывая ей чистые листы в кипу документов на подписание. Тем самым сделала бухгалтера фигурантом дела о финансовом мошенничестве. А по заключению аудиторской проверки, в поведении руководства Кредитного союза «Родина» имеют место признаки преднамеренного банкротства кооператива.

Результат на сегодня таков. Бывший директор КПК «Кредитный союз «Родина» Галина Яшенкова отказалась передать арбитражному временному управляющему отчетные и финансовые документы по деятельности кооператива, и ее местонахождение не установлено.

Тем не менее в возбуждении уголовного дела по признакам преднамеренного банкротства обманутым пайщикам сегодня отказано в связи с ограниченными сроками проведения доследственной проверки и невозможностью опроса гражданки Яшенковой. Правда, судебные органы предлагают провести дополнительные мероприятия «в целях принятия объективного процессуального решения». Однако сколько веревочке не виться… В настоящее время в отношении Яшенковой Г.Ф. возбуждено уголовное дело по признакам мошеннических действий. Поговаривают, что Галина Федоровна сейчас усиленно бегает по врачам, чтобы получить справку о неустойчивом психическом здоровье, что позволит признать ее недееспособной и не отвечать перед судом.

Урок сей басни, как нам заявил руководитель одного из приморских кооперативов, - сторониться больших кошельков солидных пайщиков: «Более 3 млн руб. от одного клиента мы не принимаем. Пусть лучше членами кооператива станут 100 человек со средним достатком, чем 10 чиновников, нацеленных на большие риски и барыши». А доверчивым пайщикам посоветовал: спрашивайте в КПК о членстве в СРО прежде, чем вкладывать деньги под высокие проценты.