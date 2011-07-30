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Жителям дома на Мысе Чумака во Владивостоке пообещали дать воду
Прокуратурой Фрунзенского района г.Владивостока приняты меры реагирования по факту отключения обществом с ограниченной ответственностью «Владивостокская мореходная школа» от холодного водоснабжения дома № 1а по ул. Мыс Чумака в г. Владивостоке.
По результатам проведенной проверки, 28 июля 2011 года прокурором района в интересах жителей указанного дома направлено исковое заявление во Фрунзенский районный суд г. Владивостока с требованиями о признании незаконными действий ООО «Владивостокская мореходная школа» по отключению от холодного водоснабжения дома № 1а по ул. Мыс Чумака во Владивостоке, а также о возложении на общество обязанности возобновить холодное водоснабжение данного дома.
Кроме этого, прокурором Фрунзенского района одновременно с иском подано заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета ООО «Владивостокская мореходная школа» производить отключение холодного водоснабжения и его восстановления до момента рассмотрения искового заявления по существу, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
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