Жителям дома на Мысе Чумака во Владивостоке пообещали дать воду

Прокуратурой Фрунзенского района г.Владивостока приняты меры реагирования по факту отключения обществом с ограниченной ответственностью «Владивостокская мореходная школа» от холодного водоснабжения дома № 1а по ул. Мыс Чумака в г. Владивостоке.

По результатам проведенной проверки, 28 июля 2011 года прокурором района в интересах жителей указанного дома направлено исковое заявление во Фрунзенский районный суд г. Владивостока с требованиями о признании незаконными действий ООО «Владивостокская мореходная школа» по отключению от холодного водоснабжения дома № 1а по ул. Мыс Чумака во Владивостоке, а также о возложении на общество обязанности возобновить холодное водоснабжение данного дома.

Кроме этого, прокурором Фрунзенского района одновременно с иском подано заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета ООО «Владивостокская мореходная школа» производить отключение холодного водоснабжения и его восстановления до момента рассмотрения искового заявления по существу, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.