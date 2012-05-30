Во Владивостоке суда рыболовецкого колхоза «Моряк-Рыболов» арестуют и продадут

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая, ZRPRESS. Судебными приставами Первореченского района г. Владивостока на основании исполнительного листа, выданного Советским районным судом, в счет погашения кредита возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на находящиеся в залоге рыболовецкие суда "Рамзай" и «Огнево», зарегистрированные в Государственном судовом реестре Находкинского рыбного порта и принадлежащие на праве собственности ОАО Рыболовецкий колхоз "Моряк-Рыболов".

Начальная продажная стоимость заложенного имущества к договору ипотеки морского судна - более 14 000 000 и 5 000 000 рублей соответственно. В данный момент судебными приставами направлены запросы в администрации портов Находка и Владивосток о местонахождении судов, подлежащих аресту. После получения информации о местонахождении имущества на рыболовецкие суда будет наложен арест с последующей передачей на реализацию.

«Золотой Рог».