Умер известный историк, журналист Юрий Георгиевич ФИЛАТОВ

28 мая во Владивостоке после продолжительной болезни на 76-м году жизни умер Юрий Георгиевич ФИЛАТОВ, известный историк, краевед и журналист.

Юрий Филатов изучал историю заселения и освоения Приморского края и Дальнего Востока. Десятки и сотни его публикаций в местных и центральных изданиях воссоздают историю в лицах и документах и живо читаются современниками, поскольку его исторические сюжеты тесно переплетаются с современными проблемами жизни. На любой случай он доставал из своего досье исторические факты и даты. Им создана галерея портретов деятелей, которые сыграли роль в становлении Российского государства на берегах Тихого океана.

Юрий Георгиевич родился в татарской деревне Малая Камышла, учился в Дальневосточном государственном университете, окончил отделение географии. Будучи инженером мониторинга и службы радиационной безопасности работал на Белоярской АЭС, в закрытом Красноярске-26, а также в Приморгидромете, в центре наблюдений за загрязнениями окружающей среды. Был активным членом Общества изучения Амурского края.

Юрий Георгиевич был влюблен в ставший родным Владивосток, активно защищал его исторические уголки, в том числе и со страниц СМИ. Воссоздать историческую правду для потомков считал своим главным делом. Более 10 лет он был автором газеты "Золотой Рог", связывая своими публикациями прошлое и будущее.

Память об этом удивительном человеке останется в исторических очерках и наших сердцах.

Коллектив редакции газеты "Золотой Рог".