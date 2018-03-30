Игорь Пушкарев задал вопросы обвинению через социальные сети

В судебном заседании достучаться до представителей прокуратуры оказалось просто невозможно

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал очередной пост в соцсетях, где изложил вопросы, которые возникли у защиты по его делу, но ответы на которые ему никак не удается получить от обвинения:

«Игорь Войтов (Igor Voytov) в своём комментарии к моему посту написал: «Надо в письменной форме задать конкретные вопросы и выигрывать процесс, не идя ни на какие договоренности. Дело глухое и суд, и прокуратура сами не знают, как выйти достойно из ситуации. Форма дискуссии - вопрос-ответ...»

Во-первых, Игорь Войтов, большое Вам спасибо за неравнодушие, поддержку и участие! А во-вторых, Ваш комментарий послужил поводом для этого поста и дело вот в чём. Как я уже говорил, для нас очень важно было обратить внимание суда на неконкретность обвинения. Нам необходимо понять, в чём нас обвиняют, от чего нам защищаться. Государственный обвинитель формулирует обвинение, а значит, как никто лучше может его разъяснить, не говоря уже о том, что это его обязанность, прописанная в законе. Закон же нам говорит, что обвинение должно содержать суть, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и др. обстоятельства, имеющие значение для обвинения, и довести суть до присутствующих в доступной и понятной форме. По каждому из трех вменяемых мне эпизодов мы с защитой приготовили вопросы, на которые хотели бы получить ответы от обвинения. Я выступил с ними в суде на одном из первых заседаний по существу (у каждого обвиняемого есть такое право). Казалось, что может быть проще?! Тем более, что вопросы очевидные для обвинения. Но ответы на них, никто из присутствующих на заседании так и не услышал. И так как в комментариях поднялась тема вопросов я решил поделиться ими с вами, чтобы и вы знали на что у обвинения нет ответов.

- Какими своими обязанностями я злоупотребил?

- Время и место злоупотребления?

- Способ злоупотребления должностными полномочиями?

- Какие конкретно я совершил действия, которые не вызваны служебной необходимостью и объективно противоречат требованиям, предъявляемым к аппарату органов местного самоуправления, целям и задачам администрации г. Владивостока?

- Какие именно права и законные интересы и каких организаций нарушены моими действиями?

- Какие именно охраняемые законом интересы общества и государства нарушены моими действиями?

- В чём именно выражается существенное нарушение прав и законных интересов организаций, какие конституционные права и нормы международного права нарушены, какова степень отрицательного влияния моих действий на нормальную работу этих организаций, характер и степень ущерба в результате моих действий?

- В чем именно выражается существенное нарушение прав охраняемых законом интересов общества и государства?

- Что именно понимается под тяжкими последствиями? Когда, где и для кого именно они наступили и какова причинная связь между этими последствиями и нарушениями моих служебных полномочий?

- В чем заключается выгода имущественного характера, корыстная заинтересованность и иная моя личная заинтересованность как мотив преступления?

- За совершение каких именно действий, входящих в служебные полномочия главы города, я получил взятку от моего брата? Предмет взятки (деньги, имущество, услуги)?

- За способствование совершению каких действий в моих интересах я использовал свою должность и оказывал воздействие на других должностных лиц для получения взятки от моего брата? (опять же, место, время, способ получения взятки, предмет взятки?)

- Какие незаконные действия я совершил в интересах своего брата, чтобы получить от него взятку и какой при этом нарушил НПА, закон, постановление, статью?

- Какими конкретными действиями Лушников содействовал мне в получении взятки от моего брата? Предмет взятки? Место, время получения взятки?

- Какие конкретно как исполнитель преступления я выполнил действия (что я сделал?), а какие мой брат Андрей, как соисполнитель преступления?

- Какие конкретно действия (в какое время и в каком месте) совершены Лушниковым как директором МУПа в интересах меня и моего брата Андрея?

- Какова сумма дохода, полученная компанией «Востокцемент», в результате действий Лушникова?

- Какова сумма моего незаконного обогащения в результате действий Лушникова?

Пожалуй, на этом остановлюсь, хотя это не полный перечень озвученных мною в суде вопросов. Но и этого, на мой взгляд, вполне достаточно.

Обвинение строится на причинении ущерба МУПу. Но ущерба нет - есть прибыль. В том то и есть весь вопрос: где ущерб и кому он причинён?».