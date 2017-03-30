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Игорь Пушкарёв написал письмо с благодарностью своим сторонникам
Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев поблагодарил всех, кто пишет ему письма и продолжает его поддерживать, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА VladNews.
- Признавая отсутствие прямых доказательств для обоснования моего содержания под стражей, следствие в качестве косвенных оснований упомянуло мою переписку по системе ФСИН-письмо. Еще одно странное утверждение, ведь электронные письма, идущие по этой системе, проверяются цензурой. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто пишет мне письма, в том числе и в соц.сетях. Очень приятно получить весточки, почувствовать дыхание свободной жизни, узнать, как живет Владивосток. Я не сразу и не всем могу отвечать, так как обстановка здесь не сильно располагает. Но каждое Ваше послание для меня ценно. Спасибо и тем, кто мысленно сейчас поддерживает, понимает суть ситуации, в которой оказался я, мой брат и Андрей Лушников. Мы чувствуем вашу поддержку, и она нам очень помогает. С вашей помощью, с уверенностью в правоте мы обязательно добьёмся справедливости, - написал в своей социальной сети Игорь Пушкарев.
Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.
Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": В настоящее время Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). И если 285-я и 204-я статьи УК предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет и миллионные штрафы, то новое обвинение по ч.6 ст. 290 предполагает куда более суровое наказание. Штраф по данной статье может составить от 80 до 100 сумм взятки, а срок лишения свободы - от 8 до 15 лет (в этом случае также возможен штраф, но чуть меньшего размера – до 70-кратной суммы взятки). Кроме того, признанный виновным по данной статье человек дополнительно может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. В свою очередь, новая «статья» Андрея Пушкарева предполагает аналогичный срок заключения и штраф, сумма которого может достигать 90-кратной суммы взятки. Нетрудно подсчитать, что в случае с братьями Пушкаревыми речь может идти о штрафе в несколько млрд рублей для каждого – если, конечно, обвинение устоит в суде.
Жругие подробности дела в материале "Следователи собираются разорить семью Пушкарёвых".
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