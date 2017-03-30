Следователи собрались разорить семью Пушкаревых

Спустя почти 10 месяцев после ареста список деяний, инкриминируемых главе Владивостока Игорю Пушкареву, пополнился обвинением в получении взятки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Взяткодателем, по версии СКР, выступил родной брат градоначальника, директор компании «Востокцемент» Андрей ПУШКАРЕВ, а общую сумму «поощрения» следователи оценили в 75 млн рублей. Новые обвинения в адрес братьев являются наиболее «тяжелыми» в плане возможной ответственности: речь может идти о штрафах в 6-7 млрд рублей для каждого.

Как следует из официального сообщения Следственного комитета РФ, в ходе расследования возбужденного в 2016 году дела была установлена причастность главы Владивостока к совершению еще одного должностного преступления. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Игорь Пушкарев обеспечил приобретение строительных материалов МУПВ «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам обществах, входящих в группу компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города по муниципальным контрактам. В СКР полагают, что за совершение указанных действий Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева лично и через своих доверенных лиц взятку в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера, на общую сумму более 75 млн рублей. В свою очередь, третий фигурант дела, директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей ЛУШНИКОВ участвовал в преступной схеме не бескорыстно, а за получаемое от братьев Пушкаревых незаконное денежное вознаграждение.

В настоящее время Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). И если 285-я и 204-я статьи УК предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет и миллионные штрафы, то новое обвинение по ч.6 ст. 290 предполагает куда более суровое наказание. Штраф по данной статье может составить от 80 до 100 сумм взятки, а срок лишения свободы - от 8 до 15 лет (в этом случае также возможен штраф, но чуть меньшего размера – до 70-кратной суммы взятки). Кроме того, признанный виновным по данной статье человек дополнительно может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

В свою очередь, новая «статья» Андрея Пушкарева предполагает аналогичный срок заключения и штраф, сумма которого может достигать 90-кратной суммы взятки. Нетрудно подсчитать, что в случае с братьями Пушкаревыми речь может идти о штрафе в несколько млрд рублей для каждого – если, конечно, обвинение устоит в суде.

Добавим, что сам мэр Владивостока через свои аккаунты в соцсетях назвал очередные обвинения в его адрес «новым уровнем абсурда». «В этот раз обвиняют во взятке, которую я якобы получил, внимание, от собственного брата в виде дома для моего сына! Также фигурирует мой транспорт, охрана, дивиденды супруге и т.д., за все годы моей работы мэром. Я, конечно, понимаю, почему такое происходит — это способ продления ареста и усиление давления. 31 мая истекает срок следствия и документы должны были быть переданы в суд. Как я уже заявлял, у следствия отсутствует доказательная база. Все экспертизы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями показали, что от моих действий не было ущерба», - отметил Игорь Пушкарев.

Фото Александра ХИТРОВА, PrimaMedia.