Прокуратурой Первореченского района г. Владивостока подведены итоги проверок пожарной безопасности в специализированных учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей, а также в местах массового пребывания граждан.

С начала 2010 года выявлено 88 нарушений названного законодательства, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, по которым 12 лиц привлечены к административной ответственности; внесено 21 представление, 14 из которых рассмотрено, 21 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в судах еще 14 исков.

Прокуратурой района совместно со специалистами Госпожнадзора проведены проверки во всех детских садах, школах и вузах и установлено, что в 12 из 20 дошкольных детских учреждениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей. Учитывая, что длительное время вопрос об оснащении детских садов пожарной сигнализацией администрацией города не решен, прокуратурой района направлено 12 исковых заявлений о возложении этой обязанности на администрацию г. Владивостока. Из 24 средних школ в 12 также выявлены нарушения пожарной безопасности, где запасные и эвакуационные выходы закрыты на замок, а в подвалах устроены склады хранения горючих материалов. 10 директоров школ и директор детского дома № 2 привлечены и к административной ответственности.

Аналогичные нарушения выявлены в ГОУ ВПО "Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию".

Однако проверки показали, что наибольшее количество нарушений пожарной безопасности в помещениях предприятий общественного питания. Проверено 25 таких объектов, из которых в отношении четырёх по постановлению прокурора судом уже принято решение о приостановлении деятельности (ночной клуб ООО "Табу", кафе "У Лауры", "Элиза" и магазин "Бомбочка"). В настоящее время рассматривается еще одно дело - по кафе ООО "Озеро Чан".

Однако в прокуратуре отметили, что в большинстве увеселительных заведений выявленные нарушения были устранены незамедлительно. А вот крупные торговые центры порадовали. Нарушения незначительны, но и они были тут же устранены в ТД "Максим", "Бачурин", "Китай-город", "Гермес", "Сотка", "Парус", "Счастливое детство", "Сфера-маркет на Баляева", "Рондо", "А11", "Станислав", "Эльдорадо" и "Бубль Гум".

"Золотой Рог".