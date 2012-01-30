ФСБ "обезглавила" Первореченскую налоговую инспекцию Владивостока

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю 28 сентября, забрав с рабочего места, увезли с собой начальника налоговой инспекции по Первореченскому району Светлану ЧЕРЕДНИК и опечатали ее рабочий кабинет.

Напомним, в конце августа следователи следственного управления СКП РФ и УФСБ по Приморскому краю начали расследование в Налоговой инспекции Первореченского района Владивостока. Они получили информацию, что Фонд материального поощрения на протяжении почти двух лет распределялся лишь среди руководства и приближенных к нему сотрудников, которые, получив деньги, вынуждены были "делиться" своими премиями с начальством.

С началом расследования начальник отдела финансового обеспечения - главбух ИФНС России по Первореченскому району Владивостока ушла на "больничный". Тем не менее 24 сентября по ходатайству следователя следственного отдела по Владивостоку СУ СКП РФ по Приморскому краю суд отстранил от занимаемой должности главного бухгалтера.

На прошлой неделе у Светланы Чередник закончился отпуск, и 23 сентября она вышла на работу. На рабочем совещании Чередник заверила сотрудников налоговой инспекции, что никуда уходить не собирается и еще "покажет" своим недоброжелателям. Однако "показать" ничего не успела. 28 сентября ее увезли сотрудники УФСБ, после чего она была госпитализирована.

Кабинет начальника Первореченской налоговой инспекции опечатан. Коллектив теряется в догадках о том, как дальше будут развиваться события. Ни следственные органы, ни руководство налоговых органов не комментируют расследование.

Олег Жунусов, "Золотой Рог".