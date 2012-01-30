ФСБ взялась за Первореченскую налоговую инспекцию

Следователи следственного управления СКП РФ и УФСБ по Приморскому краю начали расследование в Налоговой инспекции Первореченского района Владивостока.

Фонд материального поощрения на протяжении почти двух лет распределялся лишь среди руководства и приближенных к нему сотрудников, которые, получив деньги, вынуждены были "делиться" своими премиями с начальством.

Начальник налоговой инспекции Первореченского района Владивостока Светлана ЧЕРЕДНИК официально с конца августа числится в отпуске, а главный бухгалтер - на "больничном". Следователи ведут допросы всех сотрудников. Причем не только действующих, но и ранее уволившихся. Допрашиваемые дают подписку о неразглашении информации. "ЗР" выяснил суть дела.

- Огромные средства из Фонда материального поощрения распределялись среди "своих" сотрудников. Причем многие из них, расписываясь за получение одной суммы, фактически получали значительно меньшую. Сотруднику, например, говорили: "Дадим тебе 30 тыс. руб., но из них 20 тыс. руб. - не твои, и ты их вернешь". Кто не соглашался на такие условия, тот вообще ничего не получал, и у него начинались неприятности на работе. Многие боялись увольнения и молчали, - рассказал источник.

Фонд материального поощрения впервые распределили в конце 2007 г. Сотрудники инспекции в тот раз получили премии от 50 до 300 тыс. руб., в зависимости от должности и стажа работы.

- Это был первый и последний раз, когда средства Фонда распределялись открыто. Затем последовал приказ: не делиться информацией, кто и сколько получает из этого Фонда. Сумма этой ежеквартальной премии не отражалась даже в расчетных листах, которые получает каждый из сотрудников инспекции. Деньги сразу перечислялись на банковскую карточку работника, - пояснил наш источник.

В 2009 г. аппетиты руководства резко выросли, утверждают сотрудники инспекции. Информация дошла до правоохранительных органов, которые занялись ее проверкой.

- Сотрудники Первореченской налоговой инспекции жалуются не только на поборы, но и на тяжелые условия работы, - пояснил наш источник. - Крик на подчиненных и придирки фактически стали нормой. Для работы не хватает даже офисной бумаги. Ссылаясь на экономию, в здании отключили кондиционеры. Уборщица вынуждена мыть пол в темноте, потому что в коридоре не позволяют включать свет. Такие методы работы помогают избавиться от нежелательных сотрудников, не желающих слепо повиноваться начальству и выполнять явно незаконные приказы.

Впрочем, текучесть кадров мало беспокоит руководство.

- "Отряд не заметит потери бойца", - слышим от начальства всякий раз после очередного увольнения сотрудника, - утверждает наш источник. - Оно и понятно. Ведь новыми и неопытными работниками легче манипулировать. Их проще заставить отдать деньги.

Сотрудники Налоговой инспекции, ссылаясь на подписку о неразглашении информации, отказываются дать официальную информацию.

Олег Жунусов, "Золотой Рог".