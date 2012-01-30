Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ФСБ взялась за Первореченскую налоговую инспекцию
Следователи следственного управления СКП РФ и УФСБ по Приморскому краю начали расследование в Налоговой инспекции Первореченского района Владивостока.
Фонд материального поощрения на протяжении почти двух лет распределялся лишь среди руководства и приближенных к нему сотрудников, которые, получив деньги, вынуждены были "делиться" своими премиями с начальством.
Начальник налоговой инспекции Первореченского района Владивостока Светлана ЧЕРЕДНИК официально с конца августа числится в отпуске, а главный бухгалтер - на "больничном". Следователи ведут допросы всех сотрудников. Причем не только действующих, но и ранее уволившихся. Допрашиваемые дают подписку о неразглашении информации. "ЗР" выяснил суть дела.
- Огромные средства из Фонда материального поощрения распределялись среди "своих" сотрудников. Причем многие из них, расписываясь за получение одной суммы, фактически получали значительно меньшую. Сотруднику, например, говорили: "Дадим тебе 30 тыс. руб., но из них 20 тыс. руб. - не твои, и ты их вернешь". Кто не соглашался на такие условия, тот вообще ничего не получал, и у него начинались неприятности на работе. Многие боялись увольнения и молчали, - рассказал источник.
Фонд материального поощрения впервые распределили в конце 2007 г. Сотрудники инспекции в тот раз получили премии от 50 до 300 тыс. руб., в зависимости от должности и стажа работы.
- Это был первый и последний раз, когда средства Фонда распределялись открыто. Затем последовал приказ: не делиться информацией, кто и сколько получает из этого Фонда. Сумма этой ежеквартальной премии не отражалась даже в расчетных листах, которые получает каждый из сотрудников инспекции. Деньги сразу перечислялись на банковскую карточку работника, - пояснил наш источник.
В 2009 г. аппетиты руководства резко выросли, утверждают сотрудники инспекции. Информация дошла до правоохранительных органов, которые занялись ее проверкой.
- Сотрудники Первореченской налоговой инспекции жалуются не только на поборы, но и на тяжелые условия работы, - пояснил наш источник. - Крик на подчиненных и придирки фактически стали нормой. Для работы не хватает даже офисной бумаги. Ссылаясь на экономию, в здании отключили кондиционеры. Уборщица вынуждена мыть пол в темноте, потому что в коридоре не позволяют включать свет. Такие методы работы помогают избавиться от нежелательных сотрудников, не желающих слепо повиноваться начальству и выполнять явно незаконные приказы.
Впрочем, текучесть кадров мало беспокоит руководство.
- "Отряд не заметит потери бойца", - слышим от начальства всякий раз после очередного увольнения сотрудника, - утверждает наш источник. - Оно и понятно. Ведь новыми и неопытными работниками легче манипулировать. Их проще заставить отдать деньги.
Сотрудники Налоговой инспекции, ссылаясь на подписку о неразглашении информации, отказываются дать официальную информацию.
Олег Жунусов, "Золотой Рог".
Новости тематики
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока увидел на суде знакомые лица
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?