У "дома на костях" тяжелая судьба

Решением Приморского краевого суда вновь приостановлено строительство жилого дома по ул. Овчинникова, 18-20 во г. Владивостоке.

24 августа краевой суд вынес решение о приостановлении деятельности ЗАО "Дальневосточная строительная компания" по строительству жилого дома на земельном участке по ул. Овчинникова, 18-20 в г. Владивостоке до получения положительного заключения экологической экспертизы. В ходе данных работ было обнаружено захоронение останков людей.

"Золотой Рог".