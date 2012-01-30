Бандита Голбана пожизненно лишили свободы

Во Владивостоке осуждены 6 членов банды ГОЛБАНА, совершивших пять убийств, сопряженных с бандитизмом, на территории Приморья и за его пределами. Это Владимир Голбан, Сергей ЯКЕЛЬ, Иван МИГАЛАТЬЕВ, Рустам ПОПОВ, Алексей КУДИНОВ и Сергей КУТЕПОВ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Голбан в 1999 г. создал вооруженную группу для нападения на граждан. В период действия банды - до 2002 г. - ее членами совершено во Владивостоке убийство гражданина КАНАРЕВА с целью захвата его бизнеса, связанного с автобусными перевозками. Также во Владивостоке членами банды из-за квартиры был убит гражданин ДИКУН. В Иркутске они убили гражданина АРАТЮНЯНА из-за его автомобиля. Для завладения доли в ООО "Экспресс", предоставляющем услуги такси, во Владивостоке злоумышленники убили гражданина ЧЕНЦОВА. Пятой жертвой бандитов стал гражданин АХАПКИН. Он был убит по найму во Владивостоке.

Подсудимые признаны виновными в совершении этих убийств и были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Голбан получил пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима; Якель - 21 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет наказания в тюрьме; Мигалатьев - 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; Попов - 14 лет в исправительной колонии строгого режима; Кудинов - 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Кутепов - 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

"Золотой Рог".